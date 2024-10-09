Лунин соврал? СМИ выяснили причину, почему вратарь 'Реала' не приехал в сборную Украины

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин действительно не сможет помочь сборной Украины в Лиге наций в матчах с Грузией (11 октября) и Чехией (14 октября) из-за болезни. Накануне выезда в национальную команду 25-летний футболист отравился и остался в столице Испании.

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Об этом информирует издание "Украинский футбол", опровергая сообщения испанских СМИ о том, что вратарь сознательно отказался от вызова в сборную. По данным журналистов, у Лунина в результате отравления возникла вирусная инфекция, у него поднялась температура до 39,5. Также у украинца наблюдались тошнота и сохраняется недомогание.

В результате этого Андрей не в состоянии не то что сыграть за сборную, а даже участвовать в учебно-тренировочном процессе. Врачи мадридского суперклуба и украинской национальной команды находятся в постоянном контакте. Возвращение вратаря в стан "сине-желтых" ожидается уже в ноябре.

Напомним, что накануне октябрьских матчей Лиги наций тренерский штаб Сергея Реброва понес грандиозные потери, лишившись лидеров команды. Наставнику пришлось вызвать футболиста, который еще год назад выступал в чемпионате Индии.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча с Грузией в Лиге наций сборная Украины сменила технического спонсора и представила новую форму.

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