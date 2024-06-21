Лунин или Трубин? Ребров назвал состав сборной Украины на матч со Словакией

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров произвел четыре замены в стартовом составе на второй матч команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Наставник "сине-желтых" решился в игре со Словакией на кадровые перестановки во всех линиях.

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Поединок проходит 21 июня. Поединок принимает стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Словакия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Как и ожидалось, наставник украинцев усадил в запас вратаря Андрея Лунина, вместо которого выпустил Анатолия Трубина. Кроме того, на правом фланге обороны выйдет киевский динамовец Александр Тымчик, который сменил Ефима Коноплю.

Еще один представитель "бело-синих" Владимир Бражко занял место Тараса Степаненко в опорной зоне. Также не попал в основу Виктор Цыганков, которого на правом фланге атаки заменяет капитан команды Андрей Ярмоленко.

Стартовый состав сборной Украины: 12. Анатолий Трубин, 17. Александр Зинченко, 22. Николай Матвиенко, 13. Илья Забарный, 24. Александр Тымчик, 18 Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 7. Андрей Ярмоленко, 11. Артем Довбик.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча со Словакией на чемпионате Европы-2024 вокруг сборной Украины возник скандал, связанный с фитнес-моделью из России.

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