Лучший теннисист Украины объявил бойкот украинскому языку на Wimbledon-2025 среди юниоров

16-летний теннисист из Хмельницкого Никита Белозерцев угодил в скандальную ситуацию на Открытом чемпионате Великобритании Wimbledon-2025 среди юниоров. Первая ракетка страны отказался отвечать на вопросы журналистов на украинском языке.

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Об этом информирует издание "Большой теннис Украины", чьи корреспонденты попытались организовать интервью с Белозерцевым после того, как он проиграл на турнире в Лондоне в паре с австрийцем Тилом Берманом.

Белозерцев пришел на общение с представителями СМИ вместе со своим тренером Стефаном Пантовым из Болгарии, который заявил, что его подопечный будет отвечать только на вопросы на английском или русском языке. Сам юный теннисист никак не отреагировал эту ситуацию, после чего журналисты отменили интервью.

По данным журналистов, Белозерцев рассматривает возможность смены гражданство на болгарское. Отметим, что украинец занимает 20-е место в мировом юниорском рейтинге. В первом круге одиночного разряда на Wimbledon-2025 он выбил 16-го сеяного Амира Омарханова из Казахстана – 6:4, 6:2.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Даяна Ястремская столкнулась с нелепыми обвинениями со стороны российских пропагандистов после победы над Анастасией Захаровой из РФ на Wimbledon-2025.

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