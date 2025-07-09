Лучшему теннисисту Украины прилетела карма за отказ говорить на украинском языке

16-летний Никита Белозерцев, первая ракетка Украины среди юниоров, вылетел с турнира Wimbledon-2025, проиграв в третьем круге словенцу Жизе Шешко — 6:7(2), 2:6. Матч продлился 1 час 31 минуту и стал последним для уроженца Хмельницкого на престижных соревнованиях.

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Но главной темой стало даже не поражение, а скандал, в который несколько дней назад угодил Белозерцев за пределами корта. После поражения на старте парного лондонского турнира, представители украинских СМИ попытались взять у теннисиста интервью, однако спортсмен отказался говорить на украинском языке. Вместо него объяснения журналистам давал его тренер из Болгарии Стефан Пантов, который заявил, что Белозерцев будет отвечать только на английском или русском.

С учётом столь демонстративного отношения к украинскому языку и символического вылета с турнира, в соцсетях тут же заговорили о "карме", которая настигла молодого спортсмена. Поражение стало для него особенно неприятным после того, как в первом круге он уверенно обыграл 16-го сеяного юниора из Казахстана Амира Омарханова.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в подобный языковый скандал угодил и Лунин. Пресс-служба мадридского "Реала" сняла небольшое видео, где попросила футболистов клуба произнести слово "полуфинал" на родном языке. Когда очередь дошла до украинского голкипера, тот вместо украинского выбрал русский язык.

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