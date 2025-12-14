Бродский: Главная задача – сделать так, чтобы за сборную Украины выступали сильнейшие игроки

Продолжая подытоживать выступления мужской национальной сборной Украины по баскетболу в квалификации к Кубку мира-2027, Федерация баскетбола Украины обратилась к президенту ФБУ Михаилу Бродскому.

Видео дня

Глава федерации проанализировал выступления национальной команды в квалификационном окне, оценил серию побед, атмосферу внутри коллектива и рассказал о принципах формирования состава на следующие окна отбора.

— Михаил Юрьевич, как вы оцениваете выступление мужской национальной сборной Украины в нынешней квалификации к Кубку мира-2027?

— Прежде всего хочу поблагодарить всех игроков национальной сборной Украины, которые летом и в ноябре приехали в команду и сделали этот результат. Они отдали максимум — свои силы, эмоции, часть здоровья — и действительно заслуживают называться настоящими игроками национальной сборной Украины. Именно этот костяк команды дал импульс, дал эмоции и результат, в который мы все поверили.

Если говорить в целом, то летом мы оказались в непростой ситуации. Нам нужно было сначала выигрывать преквалификацию, после этого выходить в основную сетку отбора и там доказывать свою состоятельность. В то же время мы полностью доверяли главному тренеру национальной сборной, с которым у федерации многолетняя история сотрудничества. На сегодня можем сказать, что это доверие оправдало себя результатом.

— После стартового поражения в Швейцарии были сомнения относительно дальнейшего пути команды?

— Безусловно, после первого поражения в Швейцарии остался неприятный осадок. Но важно, что команда правильно отреагировала. Ребятам удалось исправить эту ситуацию, сделать выводы и двигаться дальше.

Сочетание опытных игроков с молодыми баскетболистами, которым было что доказывать и которые имели собственные амбиции, дало положительный эффект. Этот баланс позволил команде выглядеть целостно и конкурентно.

— Серия из пяти побед подряд — это уже показатель уровня команды?

— Пять побед — это, безусловно, приятно, но я бы не зацикливался именно на цифрах. Победы — это прекрасно, но еще важнее стабильно выполнять результат. Если это будет не сериями, но мы постоянно будем достигать нужного результата, это будет даже лучше.

Главное, что сегодня у нас есть и результат, и понятная картина игры. Мы выиграли группу, где играли против очень мотивированных сборных Швейцарии и Словакии, и это важно, ведь позволило нам получить более сбалансированную группу на следующем этапе квалификации, а не попасть в группу с Турцией, Сербией и Боснией и Герцеговиной.

Основной этап отбора мы начали с двух побед, в том числе обыграв восьмую команду последнего Евробаскета – сборную Грузии.

— Что для вас важнее: результат или качество игры?

— В баскетболе результат всегда является главным. На сегодня мы имеем две победы в основном раунде, и это прекрасно. Но в то же время то, что мы увидели на игровой площадке, стало глотком свежего воздуха для украинских болельщиков.

Команда подарила эмоции, и это уже неоднократно отмечали и тренеры, и сами игроки. Об этом много сказано, поэтому не хочу повторяться. Наша задача сейчас — думать, каким образом закрепить этот результат в будущем, ведь главная цель — выход на Кубок мира 2027 года.

— Какие внутренние изменения в команде вы бы отметили отдельно?

— Прежде всего это синтез опыта и молодости. Именно он дал результат. Мы вместе с тренерским штабом и его талантом открыли для Европы Александра Ковляра, который сегодня является безоговорочным лидером сборной в атаке. Очень надеемся на его дальнейший прогресс.

Также хочу отметить микроклимат внутри команды. О нем говорят все, кто находится в сборной, и это действительно очень важно. Когда есть правильная атмосфера, тогда и результат приходит быстрее.

— Как будет выглядеть формирование состава на следующие окна квалификации?

— Сейчас наша задача — поддержать те усилия, которые уже сделаны. В феврале мы сделаем все возможное, чтобы собрать максимально сильную команду.

Летом же, когда состоятся еще два окна квалификации, задача будет еще сложнее — и для меня как президента федерации, и для менеджмента. Но мы будем работать над тем, чтобы в эти окна сборная была представлена сильнейшими игроками.

— После интервью главного тренера много говорили о ситуации с игроками, которые не приехали летом. Как вы ее оцениваете сейчас?

— Эту ситуацию нужно рассматривать очень взвешенно. Получилось так, что под одну линейку попали все игроки, которые не смогли приехать в лагерь сборной летом, хотя причины были разные — и объективные, и субъективные. У кого-то были травмы, кому-то нужно было лететь через полмира.

Эмоции в такой ситуации понятны, но не всегда легко в моменте отделить все нюансы. Мне пришлось детально разобраться в этом вопросе: я лично пообщался с рядом игроков, поговорили откровенно, услышал их позицию, понял мотивы. Судя по всему, до тренерского штаба была донесена не вся информация, что и привело к определенному информационному недоразумению.

Понятно, что у каждого есть свои моменты жизненного характера и не только. Они пообещали, что в любое время готовы сыграть за сборную Украины, если этому способствует календарь и здоровье. Я благодарю их за эту позицию, рады будем видеть их в сборной. Я очень надеюсь увидеть Дмитрия Скапинцева в феврале, а других наших топ-игроков летом. На сегодня есть их гражданская позиция, спасибо им за это.

Считаю, что сейчас самое время не сеять конфликты, а объединяться. Моя главная задача — сделать так, чтобы за сборную Украины выступали сильнейшие игроки. Этого хочет и главный тренер, и сами баскетболисты.

Я имел предметный разговор со Святославом Михайлюком и Дмитрием Скапинцевым — ребятами, которые являются воспитанниками моей частной школы. Мы проговорили все моменты, расставили акценты, есть действительно моменты, которые надо было урегулировать. Уверен мы это сделали и сегодня есть взаимное понимание: при благоприятных обстоятельствах они готовы выступать за национальную сборную Украины. Их позицию слышит и главный тренер. Он уже принес свои публичные извинения перед игроками за то, что не сдержал свои эмоции во время пресс-конференций и интервью в летнем окне. Сейчас могу сказать, что этот конфликт мы решили.

— На кого еще рассчитывает тренерский штаб в будущем?

— Мы также рассчитываем на ряд других игроков, выступающих за рубежом. Речь идет об Алексее Лэне, Богдане Близнюке, Владимире Геруне, Максиме Шульге.

В то же время нужно понимать, что для баскетболистов, которые играют в Японии или Тайване, февральское короткое окно является очень сложным с точки зрения логистики и физического состояния. Поэтому большинство таких вопросов касается именно летних окон, где есть больше возможностей собрать оптимальный состав.

Самое главное сейчас — это консолидировать усилия для того, что так нужно Украине сегодня – это победы. Если мы говорим о спорте, то нам нужны победы на спортивной площадке. Каждый должен делать все возможное для этого.

И это касается не только тех 12 игроков, которые попадают в заявку на конкретный матч, а всех баскетболистов, входящих в расширенный список национальной сборной Украины. Только вместе мы сможем выполнить главную задачу — выйти на Кубок мира 2027 года.