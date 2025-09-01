'Лошадь, которая всегда несется': Бриедис сказал, кто выиграет третий бой Усик – Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) не сможет победить Александра Усика (24-0, 15 КО), если боксеры договорятся о проведении третьего боя. Цыганский король, как называют британца, существенно уступает украинцу в дисциплине и работоспособности.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу Seconds Out выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис. По его словам, доподлинно известно, что Фьюри проводит достаточно слабые тренировочные лагеря во время подготовки к поединкам, что затем сказывается на ринге.

"У меня есть небольшие инсайды из лагеря Тайсона Фьюри. Иногда он проводит пять раундов, шесть, три, четыре, потому что чувствует себя не слишком хорошо. От спарринг-партнеров Усика я знаю, что он всегда делает по 12, 14, 15 раундов, никогда не останавливается. В этом разница. Усик похож лошадь, которая всегда несется, всегда выкладывается на миллион процентов. Фьюри очень большой и талантливый. Он н высокий, у него очень длинные руки. Он очень талантливый человек, но ему не нравится усердная работа. В этом вся разница", – сказал Бриедис.

Ранее британец объявил дату третьего поединка против Усика. Перед этим он назвал бой с Александром единственным, ради которого он готов вновь вернуться на ринг. По словам Тайсона, его в буквальном смысле обокрали в реванше с украинцем в декабре минувшего года.

Менеджер боксера Спенсер Браун заявлял, что звезда супертяжелого веса проведет "разминочный бой" перед трилогией с Усиком.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

