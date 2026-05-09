Ломаченко словами 'Христос воскрес' на русском языке поздравил с Днем победы и показал взрослого сына. Фотофакт

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал поздравление с Днем победы. Знаменитый украинский боксер у себя в соцсетях разместил фотографию возле памятника ветеранам вместе с сыном и отцом.

В кадре Ломаченко стоит на фоне обелиска на на Мемориале Славы в родном Белгороде-Днестровском вместе с Анатолием Николаевичем Ломаченко и своим 15-летним сыном Анатолием. В руках Василий держит фотографию своего деда, участвовавшего в ВОВ.

"Христос воскрес! С Днем Великой Победы! С праздником! Всегда помним и чтим! Мир всем", – написал Василий на русском языке.

