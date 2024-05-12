Ломаченко после победы над Камбососом оставил послание в соцсетях, упомянув мир. Фотофакт

Чемпион мира IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) после победы над австралийцем Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО) обратился к своим подписчикам в социальных сетях с небольшим посланием. 36-летний уроженец Белгород-Днестровского поблагодарил за все Бога и пожелал всем мира.

"Слава Тебе Господи,Слава Тебе Мир Всем!" – написал Василий, прикрепив две фотографии с шоу в Перте. На одной Лома крестится, глядя наверх, а на второй идет к рингу на бой с Камбососом.

Под снимками подписчики завалили украинского боксера комментариями на русском языке.

Как сообщал OBOZ.UA, бой Ломаченко и Камбососа (21-3, 10 КО) завершился досрочно.

После того, как Ломаченко пробил точно по печени австралийца, тот взял колено, а рефери отсчитал нокдаун. Джордж поднялся, но дальше поединок долго не продолжался. Через несколько секунд Василий еще одним ударом по корпусу отправил соперника в нокаут.

Напомним, что после победы Василий не стал упоминать Украину. Во время флеш-интервью в ринге 36-летний уроженец Белгород-Днестровского поблагодарил Бога, своего соперника и "всех людей".

Позже были опубликованы судейские записки, по которым стало понятно, кто побеждал до 11-го раунда.

Напомним, что в своем крайнем бою Ломаченко 21 мая проиграл обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом. Бой в легком весе в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

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