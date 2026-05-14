Ломаченко отказался сочувствовать украинцам после обстрела 14 мая, показав, что для него важнее. Фотофакт

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в день, когда вся страна была в трауре из-за массированного ракетного удара по Украине, выложил мем с рыбалки. Знаменитый боксер не стал никак реагировать на трагедии соотечественников, вместо этого став шутить на тему своего хобби.

У себя в Instagram Василий выложил две фотографии, на одном он в 2013 году подписывает свой первый контракт с профессиональной промоутерской компанией Top Rank. А на второй держит огромную рыбу, которую словил у себя на Одесчине.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 мая страна-террорист Россия запустили по Украине сотни БПЛА и ударили вечером гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В течение ночи 14 мая атака продолжалась, но в дополнение к дронам россияне атаковали десятками баллистических и крылатых ракет.

Особенно пострадал Киев. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Погибло в результате обстрела по меньшей мере восемь человек, десятки пострадали.

