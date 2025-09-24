Украину добивает Лига Европы: какая судьба ждет страну в таблице коэффициентов УЕФА

Сегодня начинается розыгрыш Этапа лиги в ЛЕ. И это снова повод вспомнить о таблице коэффициентов УЕФА. Потому что это тот случай, когда украинская ассоциация может упасть в рейтинге ничего не делая! OBOZ.UA рассказывает, чем это угрожающе и сможет ли в этом помочь будущая Лига конференций.

Как дела в таблице коэффициентов УЕФА?

За последние полтора месяца Украина умудрилась упасть еще на одну ступеньку в европейском рейтинге - сейчас наша ассоциация 28-я. Вперед вырвался ... Азербайджан, который в начале августа был ниже нас. Провалы в еврокубках, вылет 2 клубов из 4 и минимальное количество побед позволили не только странам впереди нас отдалиться, но и дополнительной стать выше. На конец сентября у украинской ассоциации 20.35 очков за последние 5 лет. Вот как выглядит таблица:

Все страны в таблице перед нами имеют как минимум 1 клуб и продолжат борьбу за очки. Это Словакия ("Слован" в ЛК), Словения ("Целе" в ЛК), Венгрия ("Ференцварош" в ЛЕ), Сербия ("Црвена Звезда" в ЛЕ). Ну и тот же Азербайджан, который сохранил "Карабах" в Лиге чемпионов; уверенная победа над "Бенфикой" заложила неплохое начало для кампании. 22+ балла имеют также Хорватия с Румынией, но у них осталось по 2 клуба и дотянуться до того уровня мы - будем откровенны - никак не сможем.

Разница в играх добивает наши надежды

Главная проблема Лиги конференций - количество матчей. Легкие соперники, не такие звездные футболисты, в чем-то проще логистика перестают быть преимуществом, когда мы смотрим на количество проведенных игр. Команды получают очки только за 6 встреч, а не за 8. Следовательно, ассоциации ниже нас, у которых есть счастливчики в ЛЧ и ЛЕ, имеют чуть больше очков и быстрее приближаются. А ассоциации выше нас даже не оглядываются на оппонентов из ЛК, потому что математика на их стороне.

С началом Этапа лиги за победу теперь дают по 2 очка и по 1 за ничью. "Динамо" с "Шахтером" уже получили бонусные 4 балла за выход в группу ЛК. Затем схема расчетов не меняется: результат делим на начальное количество участников. В случае Украины, баллы донецкого и киевского клубов будут разделены на 4 (с учетом "Полесья" и "Александрии", которые вылетели). И вот представим, что оба наши клубы выиграли все свои 12 матчей, это плюс 6 зачетных баллов. Условный "Слован" при тех же условиях и за восемь матчей самостоятельно наберет 4 зачетных балла и усложнит нам подъем даже на одну ступеньку. Получается - все это зря и повышения не будет?

Не зря, если играть в футбол. Кризис нашего футбола затянулся и сбрасывать все на переезды или недостаток игроков уже смешно. У "Шахтера" есть новый креативный тренер, много качественных бразильцев и понемногу пустеет лазарет. Даже у "Динамо", несмотря на критическое состояние защиты, присутствует возможность выигрывать. Азербайджанский, румынский, армянский и даже мальтийский футбол на подъеме, наш тоже должен подниматься. Потому что снизу уже стучат.

Нас догоняют буквально все

Позади в таблице дела не лучше: нас поджимают далеко не футбольные страны. Держим в памяти наши суммарные 20.35 очков и сравниваем: 18.6 у Болгарии, 16 у Ирландии, 15.5 у Исландии и 13.5 у Казахстана с дебютным "Кайратом" в Лиге чемпионов. Не угроза только Молдова (14.6), потому что у нее не осталось команд в еврокубках. Ну а еще и российская ассоциация, с ее вечными 4.33 за каждый сезон без участия в соревнованиях. Это все еще больше, чем в розыгрыше 25/26 получила Украина. Триумфы этих стран могут добавить им очков и поднимать в рейтинге, но обойти нас будет возможно, только если оба клуба не будут выигрывать.

Кто эти команды? Болгарский "Лудогорец", ирландский "Шелборн", казахстанский "Кайрат" (все в разных турнирах). Еще 2 выпали на долю украинских грандов. Оба для "Шахтера" - исландский "Брейдаблик" и ирландский "Шемрок". При этом, самый сложный календарь у "Динамо", с "Кристал Пэлас" (английская ассоциация, лидер Европы) и "Фиорентиной" (итальянская ассоциация, вторая в Европе). Все упирается в исключительную потребность выигрывать максимальное количество матчей. Остается много вариантов, которые могут принести оба наших клуба - 4 победы возможны уже в первых трех турах.

И все же нам надо быть выше

Итоги 12 матчей Лиги конференций повлияют на еврокубковый сезон 27/28: количество команд и стартовые позиции во всех турнирах. Украине, несмотря на все текущие провалы, надо биться как минимум за 22-е место рейтинга - тогда победитель УПЛ 26/27 начнет свой путь со 2-го раунда, а не первого. В любом случае, "Динамо" и "Шахтеру" надо сделать все возможное, чтобы не упасть ниже текущего 28-го места. Нужно найти кураж и выезжать на нем, потому что других средств пока не видно.