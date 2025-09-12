В новом сезоне – 4 дебютанта: какие страны никогда не пробивались в Лигу чемпионов

Стартует 71-й сезон Лиги чемпионов - и в Европе до сих пор есть страны, которые не слышали гимн элитных соревнований! При этом, они входят в список самых богатых государств континента, но футболу максимум давали хороших игроков. OBOZ.UA рассказывает о довольно знакомых странах, которых мы никогда не видели на самом высоком уровне ЛЧ.

Видео дня

Страны Балтии - все вместе

За все время с момента обретения независимости, странам Балтии ЛЧ доступна только через южную границу с Польшей. Например, от Эстонии в отборе играли 8 команд, 6 из них - не более 2 раз. Чаще всего пыталась "Флора" с максимум вторым раундом квалификации за 13 попыток. Иногда возникает "Левадия", но не задерживается (в этом году вылетела от "РФШ" в самом начале).

Литва, у которой все силы направлены на баскетбол, в этом виде спорта имела 6 клубов и история у них кардинально разная. "Кареда" выходила только дважды. "Каунас" вместил 10 своих выступлений в 2000-е и... прекратил существование. Самый успешный - "Жальгирис", с которым могли сыграть киевляне, но до плей-офф команда ни разу не дошла. А вот к кому следует присмотреться, так это "Паневежис", новый литовский клуб с быстрым ростом.

Латвия присылала аж 9 команд, некоторые наслаждались единственным в истории выходом в еврокубки. В последние 20 лет большинство представителей этой ассоциации выбирали 2-й раунд отбора и затем искали судьбы в турнирах низшего ранга. Среди них - "РФШ", который шокировал "Аякс" и подарил киевскому "Динамо" единственную победу в ЛЕ год назад. А вот в основные раунды Лиги чемпионов латвийцы не заходили.

Исландия - и не потому, что надо лететь

Такая далекая Исландия (которая уже через месяц протестирует команду Реброва на уровне сборной) знакома с ЛЧ лишь по просмотру по телевизору. За более чем 70 лет на турнир выходили 11 клубов - и ни одному из них не удалось дойти до основных раундов! "Рейкьявик" и "Кеблавик" играли там еще с 1960-х, "Валюр" имел более десятка попыток - и тоже не получилось, будто историческая традиция. Ближе всего были "Валюр" и "Брейдаблик", но оба останавливались на 2 или третьем этапе квалификации. И в этом году не удалось: "Викингур" уступил "Шемроку" на самом старте отбора. А вот Лига конференций для них уже родная - тот же "Брейдаблик" в этом году снова будет играть в группе (кстати, станет соперником "Шахтера").

Великобритания - футбольно не великая

Представьте себе, что аж 15 ирландских клубов участвовали в отборе в ЛЧ - и количество в этом случае точно не означает качество. "Шелбурн", "Корк", "Атлон"... Вот такой набор различных названий, которые остались статистикой турнира. За 12 попыток только в 2016-м "Дандолк" дорвался до стыковых матчей - и это наивысшее достижение Ирландии. 5 лет назад оформилась новая сила, "Шемрок Роверс", страна надеется на них, чтобы увидеть кубок воочию. Они попытаются побороться в нынешней Лиге Европы.

О футболе Уэльса мы слышали почти ничего. И Лига чемпионов тоже. За более чем 70 лет 7 клубов сражались за такую нужную путевку, но так же останавливались перед гораздо более сильным соперником. Но надо изучать их представителей, а особенно клуб "TNS", постоянного игрока в ЛЧ с 2013-го. Их максимум - третий этап отбора, но учитывая положение Украины в рейтинге УЕФА, скоро мы будем играть именно с этим клубом.

Карликовые государства про ЛЧ только мечтают

Куда же тут без самых маленьких стран мира в нашем списке. Мемный футбол Андорры и Мальты, о подъеме которого в этом году узнали в Украине, не дает много побед для ЛЧ. Сан-Марино, Гибралтар - там футбол еще не так развит, хотя от островной страны было аж 6 участников. Люксембург - это аж 12 команд в истории Лиги чемпионов и все для того, чтобы (как вы уже догадались) даже в плей-офф квалификации не попадали. Тот же Лихтенштейн вообще не имеет собственной лиги и играет кубок, чтобы определить, кто попадет в Лигу Европы, даже не в ЛЧ, мы писали об этом чемпионате и он действительно необычный. Поэтому в эти страны можно как-то заскочить, чтобы увидеть эксклюзивный локальный футбол.

Целый состав балканских стран

Это далеко не гранды Европы, да и их ассоциации в рейтинге УЕФА находятся в подвале. Но количество команд, которые пытались проявить себя впечатляет. Например, Босния имела 8 участников, Черногория - 7, а Северная Македония с Албанией - аж по 10 команд! И "Скендербеу" в 2015-м смог удержаться до плей-офф отбора, где уступил загребскому "Динамо".

Для сравнения, квалификацию в свое время пытались преодолеть лишь 7 украинских клубов - и сколько вы помните в группе, кроме грандов? Но можете ли вы себе представить, что даже Косово присылало аж 5 клубов в Лигу чемпионов? А у них - самая сильная ассоциация по рейтингу среди тех балканских стран, которые до сих пор не участвовали в группе ЛЧ. В последние годы Лига конференций для них максимум, и каждый год клубы идут на новую попытку.

Грузия и Армения в окружении постоянных игроков Лиги чемпионов

Их клубы частенько претендуют на другие турниры, но все равно изредка выходят в группы. От Грузии нам хорошо известны тбилисские "Динамо", "Дила" или "Сиони", но у большинства из 10 их клубов даже в квалификации к ЛЧ посчитать игры можно на пальцах одной руки. В Армении ситуация похожая: мы знаем или слышали об "Алашкерте", "Пюнике" или "Шираке", да и все. Тут же играет и тот самый "Ноа", которому "Челси" напихал 8 сухих мячей. Успехов нет и приходится наслаждаться ЛК. Опять тот случай, когда фанаты обеих стран для просмотра элитных матчей должны ехать за границу.

Кто же новичок?

Среди дебютантов ЛЧ клубов нет новых стран, но для команд это исторические 8 матчей. Тем более, казахстанский "Кайрат" привезет домой "Арсенал" и "Интер", кипрский "Пафос", особенно не любимый для украинцев, дебютирует матчами с "Баварией", "Вильярреалом" и "Челси". От Норвегии будет клуб впервые за почти 20 лет - "Буде/Глимт" испытает силы "Манчестер Сити" с "Атлетико". А бельгийский международный футбол пополнился "Юнионом", для которого знаковыми станут матчи против "ПСВ" с "Галатасараем".