В новом сезоне – 4 дебютанта: какие страны никогда не пробивались в Лигу чемпионов
Стартует 71-й сезон Лиги чемпионов - и в Европе до сих пор есть страны, которые не слышали гимн элитных соревнований! При этом, они входят в список самых богатых государств континента, но футболу максимум давали хороших игроков. OBOZ.UA рассказывает о довольно знакомых странах, которых мы никогда не видели на самом высоком уровне ЛЧ.
Страны Балтии - все вместе
За все время с момента обретения независимости, странам Балтии ЛЧ доступна только через южную границу с Польшей. Например, от Эстонии в отборе играли 8 команд, 6 из них - не более 2 раз. Чаще всего пыталась "Флора" с максимум вторым раундом квалификации за 13 попыток. Иногда возникает "Левадия", но не задерживается (в этом году вылетела от "РФШ" в самом начале).
Литва, у которой все силы направлены на баскетбол, в этом виде спорта имела 6 клубов и история у них кардинально разная. "Кареда" выходила только дважды. "Каунас" вместил 10 своих выступлений в 2000-е и... прекратил существование. Самый успешный - "Жальгирис", с которым могли сыграть киевляне, но до плей-офф команда ни разу не дошла. А вот к кому следует присмотреться, так это "Паневежис", новый литовский клуб с быстрым ростом.
Латвия присылала аж 9 команд, некоторые наслаждались единственным в истории выходом в еврокубки. В последние 20 лет большинство представителей этой ассоциации выбирали 2-й раунд отбора и затем искали судьбы в турнирах низшего ранга. Среди них - "РФШ", который шокировал "Аякс" и подарил киевскому "Динамо" единственную победу в ЛЕ год назад. А вот в основные раунды Лиги чемпионов латвийцы не заходили.
Исландия - и не потому, что надо лететь
Такая далекая Исландия (которая уже через месяц протестирует команду Реброва на уровне сборной) знакома с ЛЧ лишь по просмотру по телевизору. За более чем 70 лет на турнир выходили 11 клубов - и ни одному из них не удалось дойти до основных раундов! "Рейкьявик" и "Кеблавик" играли там еще с 1960-х, "Валюр" имел более десятка попыток - и тоже не получилось, будто историческая традиция. Ближе всего были "Валюр" и "Брейдаблик", но оба останавливались на 2 или третьем этапе квалификации. И в этом году не удалось: "Викингур" уступил "Шемроку" на самом старте отбора. А вот Лига конференций для них уже родная - тот же "Брейдаблик" в этом году снова будет играть в группе (кстати, станет соперником "Шахтера").
Великобритания - футбольно не великая
Представьте себе, что аж 15 ирландских клубов участвовали в отборе в ЛЧ - и количество в этом случае точно не означает качество. "Шелбурн", "Корк", "Атлон"... Вот такой набор различных названий, которые остались статистикой турнира. За 12 попыток только в 2016-м "Дандолк" дорвался до стыковых матчей - и это наивысшее достижение Ирландии. 5 лет назад оформилась новая сила, "Шемрок Роверс", страна надеется на них, чтобы увидеть кубок воочию. Они попытаются побороться в нынешней Лиге Европы.
О футболе Уэльса мы слышали почти ничего. И Лига чемпионов тоже. За более чем 70 лет 7 клубов сражались за такую нужную путевку, но так же останавливались перед гораздо более сильным соперником. Но надо изучать их представителей, а особенно клуб "TNS", постоянного игрока в ЛЧ с 2013-го. Их максимум - третий этап отбора, но учитывая положение Украины в рейтинге УЕФА, скоро мы будем играть именно с этим клубом.
Карликовые государства про ЛЧ только мечтают
Куда же тут без самых маленьких стран мира в нашем списке. Мемный футбол Андорры и Мальты, о подъеме которого в этом году узнали в Украине, не дает много побед для ЛЧ. Сан-Марино, Гибралтар - там футбол еще не так развит, хотя от островной страны было аж 6 участников. Люксембург - это аж 12 команд в истории Лиги чемпионов и все для того, чтобы (как вы уже догадались) даже в плей-офф квалификации не попадали. Тот же Лихтенштейн вообще не имеет собственной лиги и играет кубок, чтобы определить, кто попадет в Лигу Европы, даже не в ЛЧ, мы писали об этом чемпионате и он действительно необычный. Поэтому в эти страны можно как-то заскочить, чтобы увидеть эксклюзивный локальный футбол.
Целый состав балканских стран
Это далеко не гранды Европы, да и их ассоциации в рейтинге УЕФА находятся в подвале. Но количество команд, которые пытались проявить себя впечатляет. Например, Босния имела 8 участников, Черногория - 7, а Северная Македония с Албанией - аж по 10 команд! И "Скендербеу" в 2015-м смог удержаться до плей-офф отбора, где уступил загребскому "Динамо".
Для сравнения, квалификацию в свое время пытались преодолеть лишь 7 украинских клубов - и сколько вы помните в группе, кроме грандов? Но можете ли вы себе представить, что даже Косово присылало аж 5 клубов в Лигу чемпионов? А у них - самая сильная ассоциация по рейтингу среди тех балканских стран, которые до сих пор не участвовали в группе ЛЧ. В последние годы Лига конференций для них максимум, и каждый год клубы идут на новую попытку.
Грузия и Армения в окружении постоянных игроков Лиги чемпионов
Их клубы частенько претендуют на другие турниры, но все равно изредка выходят в группы. От Грузии нам хорошо известны тбилисские "Динамо", "Дила" или "Сиони", но у большинства из 10 их клубов даже в квалификации к ЛЧ посчитать игры можно на пальцах одной руки. В Армении ситуация похожая: мы знаем или слышали об "Алашкерте", "Пюнике" или "Шираке", да и все. Тут же играет и тот самый "Ноа", которому "Челси" напихал 8 сухих мячей. Успехов нет и приходится наслаждаться ЛК. Опять тот случай, когда фанаты обеих стран для просмотра элитных матчей должны ехать за границу.
Среди дебютантов ЛЧ клубов нет новых стран, но для команд это исторические 8 матчей. Тем более, казахстанский "Кайрат" привезет домой "Арсенал" и "Интер", кипрский "Пафос", особенно не любимый для украинцев, дебютирует матчами с "Баварией", "Вильярреалом" и "Челси". От Норвегии будет клуб впервые за почти 20 лет - "Буде/Глимт" испытает силы "Манчестер Сити" с "Атлетико". А бельгийский международный футбол пополнился "Юнионом", для которого знаковыми станут матчи против "ПСВ" с "Галатасараем".