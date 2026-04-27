Лига чемпионов 'Атлетико' – 'Арсенал': где смотреть онлайн и во сколько полуфинал, расписание трансляций

Лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" в среду, 29 апреля, проведут первый полуфинальный матч плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Соперники, которые никогда в своей истории не становились победителями самого престижного клубного турнира Европы, сыграют в столице Испании.

Встречу принимает стадион "Ванда Метрополитано". Стартовый свисток арбитра Данни Маккели из Нидерландов прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут смотреть онлайн трансляцию матча "Атлетико" – "Арсенал" благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Мадрида можно будет увидеть на канале "Megogo Футбол 1". Традиционно показ встречи такого статуса будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Команды встречались друг с другом трижды, одержав по одной победе. В октябре минувшего года "канониры" разбили "матрасников" на своем поле в рамках группового этапа 4:0. В 2018-м соперники играли на стадии полуфинала и тогда испанцы были сильнее 16) дома после выездной ничьей 1:1.

