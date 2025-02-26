Лидер сборной Украины по футболу провел феерический матч в Кубке Греции, спровоцировав овации стадиона. Видео

Украинский нападающий Роман Яремчук провел свой лучший матч с момента перехода в "Олимпиакос", поучаствовав в трех голевых моментах в первом полуфинале Кубка Греции против АЕКа. Его команда одержала разгромную победу со счетом 6:0.

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29-летний футболист сборной Украины впервые за шесть матчей вышел в стартовом составе и провел свою вторую игру в Кубке Греции. Он отметился голевой передачей уже на 19-й минуте, ассистировав португальцу Андре Орте.

Через три минуты украинец сам отличился, замкнув передачу того же Орты и отправив мяч в правый угол ворот.

Во втором тайме форвард оформил дубль, воспользовавшись свободной зоной в штрафной и точно пробив в тот же правый угол. Радость от второго гола была настолько сильной, что Яремчук побежал праздновать к ликующим трибунам, сняв футболку, за что получил сразу желтую карточку.

На 73-й минуте его заменил Аюб Эль-Кааби, который также отметился голом в концовке встречи.

Этот матч стал самым результативным для Яремчука в "Олимпиакосе". До этого он последний раз участвовал в голевой атаке в чемпионате Греции против "Пансерраикоса". Ответная игра в полуфинале Кубка Греции пройдет 2 апреля, а уже 2 марта "Олимпиакос" снова встретится с АЕКом, но в рамках чемпионата.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Яремчук оригинально отреагировал на высказывания Дональда Трампа о войне в Украине. После того как бывший президент США назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в затягивании конфликта ради финансовой выгоды, лидер сборной Украины по футболу опубликовал у себя в Instagram фото петуха.

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