Лидер сборной Украины по футболу не забил пенальти, а затем забил пенальти в чемпионате Испании. Видео

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик забил свой 19-й гол в чемпионате Испании. Лидер сборной Украины по футболу реализовал один из двух пенальти в матче 33-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" (2:0).

На 26-й минуте украинец не смог переиграть голкипера гостей Альваро Вальеса, который угадал направление удара и смог его отбить. На добивании удачно сыграл одноклубник Артема Давид Лопес, открыв счет в игре.

На 57-й минуте наш соотечественник вновь получил право на 11-метровый удар и вновь Вальес угадал направление. Однако "выстрел" украинского игрока был такой силы, что вратарь ничего не смог сделать.

Это гол позволил 26-летнему уроженцу Черкасс в гонке бомбардиров сезона в Ла Лиге оторваться от ближайшего преследователя Джуда Беллингема из "Реала" на 2 мяча. Также в активе Артема 7 ассистов в 34 поединках.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 апреля Довбик провел фантастический матч 32-го тура Ла Лиги. 26-летний игрок помог своему клубу разгромно победить "Кадис" (4:1). Благодаря этому результату каталонцы впервые в своей истории пробились в еврокубки.

Артем также отметился забитым голом на старте гостевого поединка 31-го тура против мадридского "Атлетико". Перед этим оформил дубль, став главным героем домашнего матча против "Бетиса" (3:2).

Напомним, что Довбик перешел в "Жирону" в августе прошлого года, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, "Жирона" заплатила за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

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