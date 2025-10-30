Лидер 'Динамо' назвал игроков 'Шахтера' 'пародией'. Видео

Денис Попов жестко высказался после победы "Динамо" над "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины (2:1). Защитник киевлян сравнил нынешний состав донецкой команды с прежними версиями и заявил, что сейчас это "пародия".

Видео дня

Денис отметил, что матч получился тяжелым физически и эмоционально, а также подтвердил перелом носа, полученный ранее и усугубленный столкновением в игре. По словам Попова, команда прибавила во втором тайме после пропущенного мяча и заслуженно прошла дальше.

"Я еще поиграл в те годы, когда были футболисты посерьезнее, как Марлос, Тайсон, Мараес. Сейчас так, можно сказать, пародия", – цитирует игрока Телеграм-канал "Футбольный Сектор"

Попов также резко высказался о поведении скамейки соперника.

"Мы спокойно сделаем свою работу, а они пусть кричат, паникуют", – сказал игрок.

Денис также высказался о своем состоянии после матча и перспективах возвращения на поле:

"Если [перелом носа] будет давать играть, то буду продолжать, если нет, то придется делать паузу", – подчеркнул он.

В конце Попов добавил, что команда рассчитывает продолжить положительную серию и серьезно готовится к следующему матчу против "Шахтера" в чемпионате.

У "Шахтера" на сезон 2025/26 в заявке числится такая группа бразильских игроков: в обороне – Марлон, Педро Энрике и Винисиус Тобиас. В середине поля находятся – Марлон, Исаке, Эгиналду, Невертон, Алиссон, Педриньо и Лукас Феррейра. В атаке представлены нападающие Кауан Элиас и Лука Мейреллиш.

Следующая очная встреча "Шахтера" и "Динамо" состоится в УПЛ в воскресенье, 2 ноября, в 18:00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!