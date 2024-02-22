Левандовский побил исторический рекорд Месси в Лиге чемпионов. Видео

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский, открыв счет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи", стал самым возрастным автором гола каталонцев в истории плей-офф турнира. На момент игры Роберту было 35 лет и 184 дня.

Предыдущий рекорд принадлежал Лионелю Месси. Аргентинец забил ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ в марте 2021 года в 33 года и 259 дней.

Матч "Наполи" – "Барселона" завершился со счетом 1:1. На точный удар Левандовски на 60-й минуте, хозяева ответили голом Виктора Осимхена на 75-й минуте.

Ответная игра пройдет 12 марта в Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае прошлого года "Барселона" попала в скандал с Россией. Левандовскому пришлось оправдываться перед Украиной.

Напомним, что перед началом ЧМ-2022 Андрей Шевченко подарил Левандовскому капитанскую повязку в цветах флага Украины, поблагодарив поляка за его солидарность с украинским народом.

Однако позже лидер "Барсы" заявил, что не будет надевать на матчи чемпионата мира-2022 эту повязку. Роберт отметил, что то, что он взял ее, носило исключительно символический характер.

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