Легкая атлетика получила новую соревновательную дистанцию. Что такое 300 метров с барьерами и какой тут вклад Украины

В легкой атлетике произошла революция – этой весной Всемирный легкоатлетический совет добавил новую дистанцию к перечню своих официальных соревнований. Теперь в списке есть 300 метров с барьерами. Это важная веха для беговых видов спорта, ведь это расстояние давно перестало быть просто развлечением. А еще свое слово в таких соревнованиях имели сразу две украинки. О важном обновлении рассказывает OBOZ.UA.

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Что такое бег с барьерами?

Бег с барьерами (БсБ) – одна из распространенных дисциплин олимпийских соревнований. Вы точно видели эти соревнования по бегу и прыжкам одновременно: у каждого своя дорожка, барьеры развернуты вперед по движению, удивительная концентрация от атлетов. Часто БсБ путают с бегом с препятствиями, но это кардинально разные забеги: если в нашем случае только выставленные препятствия, то препятствием еще выступает яма с водой.

Барьеры устанавливают на расстоянии 35 метров друг от друга для любой дистанции этой дисциплины. На последней Олимпиаде (в Париже в 2024 году) было несколько соревнований с барьерами: 100 метров для женщин, 110 для мужчин и 400 для всех.

Базовая тактика на барьерный бег существует уже более 125 лет и изменения к ней не особенно влиятельны, независимо от пола, опыта или дистанции. Обычно маховая нога пролетает препятствие боковым движением, а толчковая будто описывает дугу. То есть, барьер не нужно перепрыгнуть, его нужно как бы перейти; тогда потеря скорости будет минимальной. Но важно не только правильно преодолеть барьер, но и быстро добраться до первого и быстро уйти от последнего. Словом, это не только о выносливости, но и о стратегии.

Была ли дистанция на 300 метров раньше?

Да, но неофициально. Эта дистанция очень популярна в США в школьном формате, где расстояние между барьерами составляет 40 метров; последний устанавливают чуть ли не перед финишем. В Европе 300 метров воспринимают как переходный этап ко взрослому формату. Бег на 300 метров с барьерами существует многие десятки лет, это привычная версия 400-метрового отрезка на Международных соревнованиях по бегу. Это одно из тренировочных упражнений для 400-метровых спортсменов, будто облегченная попытка проверить силы перед полным забегом. В то же время 300 метров - привычная для чемпионатов по легкой атлетике.

World Athletics только этой весной добавила 300-метровую версию с барьерами в сборники Технических правил и Правил соревнований. Это альтернатива для молодых спортсменов до 16 лет. В отличие от версии на 400 метров (10 барьеров), для взрослых будет всего 7 препятствий на дорожке. Барьерные дистанции в 100, 110 и 400 метров остаются, но теперь неофициальные 300-метровые соревнования, ранее не воспринимавшие нужным, становятся в один уровень с разными забегами. Вероятно, в Лос-Анджелесе в 2028 году мы впервые сможем увидеть такие старты и на Олимпийских Играх.

Почему добавили такую дистанцию?

Мировая легкая атлетика стремится к разнообразию. Больше форматов соревнований – больше аудитории и спортсменов. World Athletics планирует провести первый старт с барьерами на дистанции 300 метров в Осло уже в июне. Там пройдет этап Бриллиантовой лиги. Как мы уже говорили, даже профессиональные спортсмены используют 300 метров с/б в качестве тренировочного инструмента - для поддержания темпа, ритма и восстановления на более легком расстоянии. А еще есть такие топ-атлеты как Сидни МакЛафлин или Карстен Варголм, они используют трехсотметровую дистанцию на межсезонных стартах.

Бег на 300 с барьерами требует такой же тактической подготовки, как привычный на другие дистанции. Он нестандартен (как неолимпийские расстояния в 50 или 150 метров), но это не значит, что не следует лучше считать свои силы. Препятствий всего 7, потому можно легче держать темп, но последние метры самые главные. Нужны хорошие спринтерские качества и выносливость для финального рывка, ведь у атлетов достаточно места для закрепления преимущества. И именно последний скачок наиболее коварен – на высокой скорости при потере концентрации может произойти классическая ошибка с плохим прикосновением к барьеру. Тогда падение или потеря темпа - и забег проиграл.

Украинки среди рекордосменок

Острава, Континентальный тур Мировой легкой атлетики, Golden Spike, 2022 год. Те соревнования стали для этого расстояния настоящим прорывом – свои рекорды обновили сразу 5 спортсменок! Среди них – две украинки. Виктория Ткачук и Анна Рыжикова были второй и третьей с результатами 38.24 и 38.36. Это было величественное состязание, где наши атлетки проиграли 2 секунды представительнице Нидерландов Фемке Болл. Она выжала невероятные 36.86 секунд! Отныне у Болла мировой рекорд, а наши атлетки на 3-й и 4-й ступеньках. Возможно, именно эти забеги поставят как первые околорекордные теперь официальной дисциплины:

Мужской рекорд на 300 метров с/б держался еще дольше - аж 18 лет! Карстен Уорхолм известен по забегам на 400 метров (привычных и с барьерами), но 5 лет назад ему удалось подвинуть Криса Роулинсона на нашей сегодняшней теме – 33.78. И потом, на соревнованиях 2021-го в Осло он сам же превзошел свое достижение. Текущий рекорд для барьерных 300 метров – 33.26. Да и до него тоже много лет был один неизменный лидер: с 1972 до 2002-го лучшим был Дэвид Хэмери. World Athletics тоже могла бы записать именно показатель норвежца Уорхолма на первую ступеньку новой дисциплины, рекорды которой начнут устанавливать летом этого года.

Официальных рекордов в записях Всемирного легкоатлетического совета по этой дисциплине нет. World Athletics должен создать отдельный блокнот для записей и вести соответствующую статистику и рейтинги спортсменов, как это делают для отрезков 100, 110 и 400 метров с/б.

Признание 300 метров с барьерами – это одновременно многоходовка и развитие дисциплины. Легкая атлетика теперь сможет официально показать переходный этап с официальными цифрами, поддержать молодых спортсменов и повысить интерес к барьерному бегу. А еще – уже в этом году украинки могут вписать свое имя в новый список спортивных рекордов.