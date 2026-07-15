Легендарный Зидан возглавит сборную, вылетевшую с ЧМ-2026

Сборная Франции по футболу завершила выступление на чемпионате мира-2026 после поражения от Испании со счетом 0:2 в полуфинале. Сразу после турнира в национальной команде произойдет смена главного тренера: Дидье Дешам покинет свой пост, а его место займет Зинедин Зидан.

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По информации инсайдера Фабрицио Романо, Федерация футбола Франции планирует оформить контракт с Зиданом сразу после завершения чемпионата мира. Для бывшего наставника мадридского "Реала" это станет первым опытом работы во главе национальной сборной.

Дешам проведет последний матч в качестве главного тренера Франции в поединке за третье место на ЧМ-2026. После этого его многолетняя работа со сборной официально завершится.

После вылета французов капитан команды Килиан Мбаппе раскритиковал тактические решения тренерского штаба. По его словам, сборная не заслужила выхода в полуфинал ни по качеству игры, ни по тактической подготовке. Форвард отметил, что Испания придерживалась своего плана на матч, тогда как Франция не смогла показать необходимый уровень для выхода в финал.

Полузащитник Райан Шерки также признал проблемы команды после поражения. Футболист заявил, что в игре против испанцев французской сборной не хватало практически всех компонентов, необходимых для успешного результата.

По данным Романо, Зидан на протяжении последних восьми месяцев не рассматривал другие предложения о работе, ожидая возможности возглавить сборную Франции.

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