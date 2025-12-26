Легендарный ван Бастен назвал лучшего футболиста мира прямо сейчас

Легендарный Марко ван Бастен публично назвал футболиста, которого считает сильнейшим в мире на данный момент. По его мнению, лидерство сейчас принадлежит 18-летнему вингеру "Барселоны" Ламину Ямалю.

Видео дня

Трехкратный обладатель "Золотого мяча" высказался о Ямале в эфире программы Rondo на Ziggo Sport, где его попросили назвать лучшего игрока 2025 года. Ван Бастен не стал сомневаться и подчеркнул, что молодой футболист "Барселоны" уже сейчас превосходит всех конкурентов на мировой арене.

"Ламин Ямаль, без всяких сомнений, является лучшим футболистом мира прямо сейчас", — заявил ван Бастен в эфире Ziggo Sport, отвечая на вопрос о сильнейшем игроке года.

При этом бывший нападающий сборной Нидерландов отметил, что статус лучшего Ямаль сохранит только при условии дальнейшего прогресса и отсутствия серьезных травм. "Я надеюсь лишь на то, что мы сможем наслаждаться его игрой как можно дольше", — добавил экс-футболист, отдельно указав на важность здоровья в столь юном возрасте.

В 2025 году Ямаль стал одним из главных открытий мирового футбола, занял второе место в голосовании за "Золотой мяч", а также утвердился как один из лучших дриблеров планеты. В текущем сезоне вингер "Барселоны" уже пропускал несколько матчей из-за проблем с лобковой костью, что вызывает осторожность у тренерского штаба клуба в преддверии второй части сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ямаль перестал ставить автографы болельщикам. Испанский вундеркинд намерен монетизировать собственную подпись и готов продавать её только через коммерческий сайт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!