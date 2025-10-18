Суперзвезда 'Барселоны' пошел на неадекватный шаг, чтобы заработать больше денег на стороне

Феноменальный талант "Барселоны" Ламин Ямаль перестал ставить автографы болельщикам. 17-летний вундеркинд намерен монетизировать собственную подпись и готов продавать её только через коммерческий сайт.

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий больше не расписывается ни на футболках, ни на прочей атрибутике в тренировочном центре клуба. Агентство, управляющее рекламными контрактами Ямаля, ведет переговоры с компанией, которая собирается продавать фирменные вещи с его подписью — от бутс и мячей до сувениров. Болельщики, желающие получить автограф игрока, смогут сделать это лишь после оплаты на специальной платформе.

В клубе подтвердили, что сам Ямаль объяснил своё решение спокойно, и в "Барселоне" к этому отнеслись с пониманием. Руководство сейчас обсуждает, чтобы у клуба оставалось ограниченное количество подписей футболиста для официальных нужд.

По данным издания, причина в том, что чем меньше автографов циркулирует в свободном доступе, тем выше их стоимость. Таким образом, игрок намерен контролировать эксклюзивность своей подписи и зарабатывать на этом дополнительно.

Ямаль уже является лицом брендов Adidas, Beats, Powerade, Oppo, Konami и Nesquik, а также послом ЮНИСЕФ. Его имя давно вышло за рамки футбола — и теперь, похоже, даже его автограф станет частью дорогостоящего бизнеса.

