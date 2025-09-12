Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила Россию к участию в отборочных соревнованиях к зимней Олимпиаде-2026. На голосовании, которое состоялось во время конгресса организации 36 делегатов высказались за отстранение РФ, а только девять вступились за агрессоров.

Видео дня

Министр спорта России Михаил Дегтярев в интервью пресс-службе собственного ведомства обвинил в произошедшем Украину. По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, наша страна совершила провокацию, показав, как российские бобслеисты и скелетонисты поддерживают агрессию РФ.

"Решение конгресса IBSF о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация – демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса. Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России. Им на руку ослабление конкуренции после исключения одного из лидеров мирового спорта. Решение продиктовано не принципами олимпизма и правами спортсменов, а политическими интересами и расчетами отдельных государств", – вскипел Дегтярев.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать россиян к Играм-2026 в Милане. Ранее РФ отстранили от турнира в хоккее, биатлоне, лыжных гонках, командных соревнованиях в фигурном катании.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова обратилась к МОК и цинично обвинила Украину в том, что наша страна всячески мешают допуску спортсменов из РФ к международным турнирам.

