Сборная Украины вела 2:0, но проиграла и упустила историческую возможность выйти в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг проиграла Румынии и не смогла впервые в своей истории выйти в финальный турнир, который состоится в ноябре 2024-го. Счет после первого игрового дня на грунтовых кортах Omni Amelia Island Resort во Флориде (США) - 2:0. Итоговый результат - 2:3.

В первый день Леся Цуренко (WTA № 42) на корт обыграла Ану Богдан (WTA № 64) 3:6, 6:2, 6:0, а затем Элина Свитолина (WTA № 18) добыла непростую победу над Жаклин Кристиан (WTA № 75) – 6:3, 7:5.

Второй день открывала Элина Свитолина, которая в драматичном матче уступила Богдан. После проигранного первого сета 4:6, Элина с таким же счетом взяла реванш. Судьба матча решалась в третьей партии, которая складывалась неудачно для украинки. Уступая 2:4, наша соотечественница практически смогла переломить ситуацию, но сравнять счет ей не удалось.

В драматичнейшем розыгрыше Элина проиграла свою подачу и счет стал 3:5. Сил на оставшийся гейм у одесситки не хватило - 4:6, 6:4, 3:6

Во второй партии 13 апреля Леся Цуренко в трех сетах проиграла с Кристиан – 6:2, 4:6, 4:6.

Первый сет стал для 34-летней киевлянки легкой прогулкой. Проиграв подачу (1:2) украинка взвинтила темп и смогла взять подряд 5 геймов, не оставив шансов сопернице.

Вторая партия стала настоящей игрой нервов. Румынка воспользовалась расслабленностью Леси и легко повела 2:0, но перелома организовать не смогла. Наша соотечественница сравняла счет, но досрочно вырвать победу не смогла. В решающие моменты Леся попала сперва в сетку, а затем в аут.

Судьба матча решалась в третьем сете, где увереннее себя показала румынка.

Судьба путевки решалась в парной встрече, где Людмила Киченок и Надежда Киченок на тай-брейке уступили Жаклин Кристиан и Ани Богдан – 2:6, 6:7(7).

По регламенту Кубка Билли Джин Кинг-2024 в финальной части в конце осени в Севилье главный трофей разыграют 12 команд. Четыре участницы уже известны (действующие чемпионки из сборной Канады, финалистки 2023 года из Италии, хозяйки соревнований из Испании и обладательницы wild card из Чехии), а остальные восемь путевок определились в этом квалификационном раунде.

В своей истории Украина дважды билась за финал Кубка Билли Джин Кинг, но оба раза неудачно. В 2022-м наши девушки минимально уступили США (2:3), а в 2023 году - Чехии (1:3).

После этого Украине удавалось оставаться в квалификационном раунде на следующий сезон – в плей-офф "желто-синие" обыгрывали Японию (3:1) и Нидерланды (3:1).

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитого харьковского спортивного мецената Юрия Сапронова отстранили от комментирования на телеканале Setanta Sports матча между Украиной и Румынией в рамках неофициального командного чемпионата мира по теннису Кубок Билли Джин Кинг. Эпизод случился во время игры Элины Свитолиной и Жаклин Кристиан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!