Кто выходит в плей-офф Евро-2024 с третьего места: онлайн-таблица

На чемпионате Европы по футболу 2024 года, который в эти дни проходит на стадионах Германии, наступила решающая стадия группового этапа. Участники первенстве определяют 16 участников плей-офф, которые продолжат борьбу за медали.

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Уже известны четыре команды, которые попали в игры на вылет. Это сборные Германии, Швейцарии, Испании и Португалии. Отправились домой уже после первого раунда соревнований представители Шотландии и Польши.

В плей-офф выйдут два победителя групп, а также четыре лучших участника среди занявших третьи места в своих квартетах. Они определяются по таким показателям: набранные очки, разница мячей, забитые голы, количество побед.

Вашему внимания таблица третьих мест Евро-2024.

Напомним, что сборной Украины для гарантированного выхода из группы нужно побеждать команду Бельгии. Ранее OBOZ.UA представил все расклады для нашей команды. Отметим, что букмекеры твердо уверены, что Румыния и Словакия попытаются выбросить кого-то из пары Украина – Бельгия, расписав ничью в заключительный игровой день.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект ответил на вопрос, выйдет ли сборная Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года.

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