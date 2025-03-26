В Дохе, столице Катара, ФИФА провела церемонию вручения своих наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам сезона-2024 по своей версии. Эту церемонию ФИФА проводит с 2016 года. Трижды ее лауреатом был назван аргентинец Лионель Месси.

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"Лучший футболист". По версии ФИФА им назван игрок "Реала" бразилец Винисиус Жуниор. Всего 5 баллов уступил ему обладатель "Золотого мяча"-2024 полузащитник клуба "Манчестер Сити" Родри. В голосовании приняли участие капитаны и тренеры национальных сборных, а также журналисты.

Сергей Ребров на первое место поставил Родри, на второе – Джуда Беллингэма (Англия, "Реал"), на третью позицию – Винисиуса Жуниора. Николай Матвиенко также свое предпочтение отдал Родри, вторым назвал Винисиуса Жуниора, третьим – Флориана Вирца (Германия, "Байер" Леверкузен).

О Жуниоре. В 2024 году он стал чемпионом Испании, выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов – и вот третий весомый успех.

"Лучшая футболистка". Ею стала испанка Айтана Бонмати ("Барселона"). Минувший сезон для Айтаны был очень успешным. Она во второй раз стала обладательницей награды ФИФА и "Золотого мяча" – приза France Football.

"Лучшие вратари". У мужчин им назван Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла"), у женщин – Алисса Нихер (США, "Чикаго Ред Старз").

"Лучшие тренеры". Карло Анчелотти (Италия, "Реал" Мадрид) и Эмма Хейз (Англия, "Челси"/сборная США).

В символическую сборную-2024 по версии ФИФА вошли пять игроков "Реала", три представителя "Манчестер Сити", по одному игроку "Барселоны", "Арсенала" и "Астон Виллы". Среди 11 звезд символической сборной четыре испанца, а также по одному представителю Аргентины, Португалии, Германии, Франции, Англии, Норвегии и Бразилии.

Вот такая интернациональная команда. Увидеть бы ее в игре... Мечтать не вредно, особенно в футболе, вашей любимой игре. Любите футбол, играйте в футбол, ходите на футбол, читайте многое о футболе на OBOZ.UA.