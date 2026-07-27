Украинский чемпион без короны с окровавленным лицом устроил очередную войну на элитном шоу в Нью-Йорке, поразив журналистов

Известный украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (16–6, 11 нокаутов) в зрелищном поединке в Нью-Йорке уступил перспективному 23-летнему американцу Джалилу Хекетту (12–1, 9 нокаутов). В жестком 10-раундовом поединке боксер из Николаева проиграл единогласным решением судей 98:92, 97:93, 96:94. Но, несмотря на два рассечения и окровавленное лицо, он сражался до конца.

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В Америке журналисты называют Сергея "одним из лучших бойцов среднего веса, не завоевавших титул чемпиона мира". Бронзовый призер ЧМ-2007, 40-летний Деревянченко имеет на счету три нереализованные попытки завоевать полноценный пояс, и это поражение на ринге "Мэдисон-сквер-гарден" в ночь на 27 июля от Хеккетта отодвинуло его ещё дальше от заветного титула.

В первом поединке основного карда Zuffa Boxing, несмотря на свой возраст, украинец пощекотал нервы молодому сопернику, особенно в первых раундах, когда нашел нужную зону для ударов правой. Однако сценарий поединка в боксерском театре Нью-Йорка изменило столкновение головами за секунду до конца второго раунда.

Столкновение привело к тому, что с начала третьего раунда из рассечения возле правого глаза у "Техника" начала сочиться кровь. Возможно, опасаясь, что рефери не остановит бой досрочно, если рана увеличится, Деревянченко ускорил темп и усилил атаку, нанеся несколько чистых мощных ударов по голове Хекетта левой, а затем и коварной правой.

Давление Сергея заставило американца изменить стиль, отказавшись от технического бокса и фактически превратив четвертый раунд в драку с активным обменом ударами. Хекетт начал перехватывать инициативу, а затем планы украинца окончательно разрушило второе рассечение.

"Джалил Хекетт усиливает давление в начале седьмого раунда, он, похоже, чувствует, что Деревянченко слабеет. Деревянченко хорошо работает в обменах, но удары, похоже, не беспокоят Хекетта. Хекетт выглядит очень уверенно, отрабатывая свой джеб", — писал свои мысли в X журналист Райан Сонгалия.

Затем Джалил взял ситуацию под контроль за счет своего быстрого джеба в седьмом раунде, достаточно замедлив Деревянченко, чтобы держать его на расстоянии и "клювать ему в раненые глаза", как писали американские обозреватели. Перед началом восьмого раунда врач у ринга осмотрел Сергея, но пришёл к выводу, что рассечения не влияют на его зрение, несмотря на обильные кровоизлияния.

Но как бы то ни было, с залитым кровью лицом Сергей держался до конца и ещё успевал огрызаться, чтобы американец даже не мечтал о досрочной победе. В целом зрелищная драка, а судьи были неумолимы, отдав победу Джалилу, который оставил за собой вторую половину поединка – 98:92, 97:93, 96:94.

"Деревянченко всегда проводил масштабные бои; почти все они были настоящими сражениями, и у него была великолепная карьера: чемпион без короны. Однако наказание, которое он получает, оказавшись в ловушке своего стиля, является излишним. В 40 лет удары наносят ущерб по-другому", — считает боксерский обозреватель Фернандо Сабатини.

"Я чувствую, что придерживался плана на бой и, знаете, справился с ним. Поэтому я ставлю себе тройку с плюсом или четверку с минусом. И я хочу, чтобы вы все поддержали Сергея аплодисментами. Знаете, он — невероятный парень. Мы все знаем, кто такой Triple G (Геннадий Головкин — Ред.). Мы думали, что он победил Triple G. Деревянченко не будет ничего делать, кроме как выходить сюда и каждый вечер дарить фанатам свой лучший бой", — сказал Хакетт после победы.

Для украинца это был дебютный бой в промоушене Zuffa. Он потерпел седьмое поражение в последних 11 поединках, хотя все они были против топовых боксеров своего дивизиона и очень хорошо воспринимались зрителями. В то время как Хеккетт продлил свою победную серию до четырёх боёв подряд.

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