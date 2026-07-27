Знаменитый украинский супертяж за 5 секунд до конца боя брутально нокаутировал Валлина. Видео

Известный украинский супертяж Владислав Сиренко (23-1, 20 KO) добыл эффектную победу на вечере бокса, который накануне состоялся на арене Madison Square Garden Theater в Нью-Йорке. Наш соотечественник за пять секунд до финального гонга эпично нокаутировал знаменитого шведа Отто Валлина (28-4, 16 KO).

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31-летний киевлян предложил сопернику, темповый бокс. В первой половине 10-раундового противостояния Сиренко активно работал на ногах и держался на средней дистанции, постоянно выбрасывая удары.

Валлин, который дрался с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и побеждал россиянина Мурата Гассиева, был вынужден отходить к канатам. 36-летний швед считался фаворитом боя, однако явно не успевал перекрывать атаки украинца.

Во второй половине поединка киевлянин немного сбросил темп, однако Валлин все равно не мог перехватить инициативу. Сиренко продолжил дергать оппонента и за пять секунду до конца заключительного раунда и пошел в разящую атаку. Владислав провел яркую комбинацию и отправил соперника на настил ринга короткими боковыми справа и слева.

Рефери зафиксировал нокдаун и начал отсчет, но когда швед не делал попыток подняться, зафиксировал победу украинского боксера.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк (2-0, 2 KO) одержал вторую победу на профессиональном ринге, досрочно победив француза Ленни Патрач (8-1-1, 5 КО).

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