'Кривбасс' выиграл у 'Старого Луцка' в Суперлиге Favbet

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet в воскресенье, 19 октября, состоялся заключительный поединок дня регулярного сезона. Кривбасс победил Старый Луцк-Университет 79:74.

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Хозяева площадки захватили лидерство на старте поединка, но после своевременного таймаута тренера гостей Александра Вороны его подопечные не только выровняли игру, но и во второй половине вышли вперед. В первых трех четвертях был близок в счете матч, и в заключительном периоде Кривбасс сумел укрепить лидерство и, несмотря на финишный рывок оппонента, довести игру до победы.

В этот вечер криворожцы были точнее (46%-40%), но не значительно проиграли подбор (44-49). Подопечные Дмитрия Чайковского допустили больше потерь мяча (17-14).

Самым результативным игроком матча стал защитник Михаил Бублик (25 очков). Дабл-дабл подчинился центровому победителю Эдди Ханту (16 очков + 10 подборов). У хозяев площадки дабл-дабл записал на свой счет бигмен Степан Лесик – 16+11 подборов.

Для обеих команд эта встреча стала третьей в регулярном чемпионате. У гостей теперь 2 победы и 1 поражение, а у хозяев, наоборот, 1 победа и 2 проигрыша. В воскресенье, 20 октября, Старый Луцк сыграет против Черкаських Мавп, а Кривбасс обнаружит сильнейшего в матче с Ривным.

Напомним, БК Запорожья впервые в сезоне победил, нанеся поражение Прикарпатье-Говерли (67:58), а Мавпы под руководством нового 25-летнего главного тренера Дмитрия Нагорного победили вицечемпиона Украины БК Ровно (72:68).

Суперлига Favbet . Регулярный чемпионат

19 октября, ОДЮСШ (Луцк)

Старый Луцк-Университет - Кривбасс 74:79 (25:19, 11:17, 15:20, 23:23)

Старый Луцк : Лесик 16+11 подборов, Ридли 16+8 подборов, Джексон 13+4 передачи, Михайлов 2+5 подборов, Мусиенко 2+5 подборов — старт; Прозапас 10, Липовцев 9, Дюпин 3, Глушко 2, Тернер 1, Горобченко 0

Кривбасс : Баранка 25 + 6 подборов, Ловингс 22 + 5 подборов, Хант 16 + 10 подборов, Пестик 2 + 5 подборов, Водолазский 2 - старт; Быков 10, Мельник 2, Бибиков 0