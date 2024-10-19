БК 'Запорожье' добыло первую победу в сезоне Суперлиги Favbet

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet в воскресенье, 19 октября, состоялся очередной поединок регулярного сезона. "Запорожье" со счетом 67:58 обыграло "Прикарпатье-Говерлу".

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После равной первой четверти, во второй Прикарпатье-Говерле начала отрываться в счете, завоевала гандикап в 7 очков, но тайм-аут Валерия Плеханова позволил Запорожью выровнять ход игры и до большого перерыва сравнять счет – 31:31.

Начало второй четверти осталось за Запорожьем, совершившим рывок 8:2 и в первую очередь благодаря точным трехочковым Максиму Никитину начало наращивать преимущество. Перед последней десятиминуткой Запорожье вело +8 и, несмотря на попытки хозяев площадки, запорожцы удержали победу.

Рекордные в сезоне 31 очко и 9 подборов в матче в свой актив записал Максим Никитин, реализовавший 6 из 8 трехочковых. 17 очков у Ростислава Кабанова. В Прикарпатье-Говерле самым результативным стал Сергей Старцев с 24 очками.

Запорожье в четвертом матче сезона одержало свою первую победу, Прикарпатье-Говерла проиграло все свои три матча.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Прикарпатье-Говерла - Запорожье 58:67 (16:14, 15:17, 13:21, 14:15)

Прикарпатье-Говерла: Чугунов 14+6 подборов, Старцев 24, Дроздов 9, Морозов 0+7 подборов – 5 потерь, Кузнецов 4+5 подборов – 5 потерь; Стародуб 3, Марков 2, Бречка 2, Виталий Лемишко 0, Иванов 0

Запорожье: Кабанов 17, Хохоник 2+9 передач, Никитин 31+9 подборов, Дмитренко 5, Новиков 0 – старт; Величко 5, Буц 5+7 подборов, Скора 2, Николаевчук 0