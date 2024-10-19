'Черкаськи Мавпы' в напряженном матче победили 'Ривне' в Суперлиге Favbet

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet в воскресенье, 19 октября, состоялся очередной поединок регулярного сезона. "Черкаськи Мавпы" в Луцке победили БК "Ривне" – 72:68.

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Это была близкая игра, лидерство в которой большую часть игрового времени удерживали жители. Но в четвертой четверти черкасской команде удалось лучше отыграть решающий отрезок матча и перехватить лидерство. Команда Дмитрия Нагорного, дебютировавшего в качестве главного тренера клуба Суперлиги, в этом матче лучше атаковала со средней дистанции и значительно лучше двигала мяч, отдав 17 ассистов против всего 6 у соперника.

Главным героем матча стал центровой "Мавп" Андрей Агафонов, который стал самым результативным, результативным, лучшим по подборам и передачам. В активе бигмена 14 очков, 12 подборов, 6 передач и 2 блок-шота (РЕ 27).

"Мавпы" нанесли Ровно первое поражение в сезоне, после этого матча у обоих коллективов по 2 победы в трех матчах нового сезона. В воскресенье "Мавпы" сыграют против Старого Луцка, а Ровно будет противостоять Кривбассу.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

"Ривне" — "Черкаськи Мавпы" 68:72 (26:16, 13:22, 16:17, 13:17)

"Ривне": Соловьев 12 - 5 потерь, Мочалов 12 + 6 подборов, Фуллер 10, Бизли 6 + 9 подборов, Браун 4 + 12 подборов - старт, Поносов 10, Тимощук 10 + 5 подборов, Герасимчук 4, Гарбар 0

"Мавпы": Агафонов 14+12 подборов + 6 передач + 2 блок-шота, Кошеватский 11+5 передач - 7 потерь, Холод 10+8 подборов, Марченко 9+6 подборов, Пирогов 7 - старт, Климов 8 - 3 потери, Клебан 7 + 8 подборов, Упырь 6