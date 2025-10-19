Криштиану Роналду забил феноменальный гол с 20 метров. Видео

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился фантастическим голом в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатеха". После нереализованного пенальти 40-летний Роналду уже через минуту выдал настоящий шедевр.

Видео дня

Мощным ударом с 20 метров он отправил мяч точно в "девятку" ворот. Этот гол стал 949-м в карьере португальца и 807-м на клубном уровне.

Поединок завершился уверенной победой "Аль-Насра" (5:1). Главным героем матча стал Жоау Феликс, оформивший хет-трик во втором тайме и отпраздновавший одно из взятий ворот в стиле самого Роналду.

Португальская звезда, помимо эффектного гола, отметилась и результативной передачей, получив приз, как лучший игрок матча.

После игры Роналду поблагодарил болельщиков и написал в соцсетях: "Успех — это не случайность".

Команда Жорже Жезуша набрала идеальный ход: "Аль-Наср" выиграл восемь матчей подряд во всех турнирах, забив при этом 30 мячей и пропустив всего два.

Действующий контракт Роналду с клубом рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро. До отметки в 1000 голов легендарному португальцу остаётся всего 51 мяч.

Рекорды Криштиану Роналду

100 голов за "Аль-Наср" и рекорд по клубам + сборная В Суперкубке Саудовской Аравии Роналду забил свой 100-й гол за "Аль-Наср" в 113 матчах, став первым игроком в истории, который забивал 100 и более голов за четыре разных клуба и национальную сборную.

Голы на протяжении 24 лет подряд Роналду стал первым футболистом, который забивал как минимум по одному голу ежегодно с 2002-го по 2025-й год — то есть 24 года подряд.

1 миллиард подписчиков в соцсетях Роналду стал первым человеком, чья совокупная аудитория в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube и китайских платформах (Weibo, Kuaishou) достигла 1 млрд подписчиков.

60-й хет-трик в карьере В матче против "Норвича" Роналду оформили 60-й хет-трик в карьере (10 из них — за сборную), что стало рекордом среди действующих футболистов.

196 матчей за сборную — мировой рекорд Четвертьфинал ЧМ-2022 с Марокко стал 196-м матчем Роналду за сборную Португалии, что позволило ему сравняться по этому показателю с Бадером Аль-Мутвой (Кувейт).

Наибольшее количество матчей в XXI веке По версии IFFHS, с начала 2001 года Роналду провёл 1145 матчей, став игроком с наибольшим числом игр среди футболистов XXI века — опередив Месси и других.

Рекорды в Лиге чемпионов В одном из матчей группового этапа ЛЧ Роналду стал рекордсменом по числу проведённых игр в турнире (178 матчей). Также ему принадлежат рекорды: лучший бомбардир Лиги чемпионов, лучший ассистент, первый игрок, забивший 100 голов, рекорд по титулу бомбардира шесть раз и др.

100 голов за "Ювентус" быстрее, чем Баджо и Платини Преодолев отметку 100 мячей за "Ювентус" за первые три сезона, Роналду побил рекорд, который раньше удерживали Роберто Баджо и Мишель Платини (они делали это за четыре или пять сезонов).\

