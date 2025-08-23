Впервые в истории футбола! Криштиану Роналду установил невероятный мировой рекорд. Видео

В финале Суперкубка Саудовской Аравии форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду вновь вписал своё имя в историю. На 41-й минуте встречи против "Аль-Ахли" 40-летний португалец уверенно реализовал пенальти, открыв счёт в матче и вместе с тем оформив свой 100-й гол за "Аль-Наср" в 113 матчах.

Таким образом, Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим 100 и более мячей за четыре разных клуба и национальную сборную.

Португалец забил за "Реал Мадрид" – 450 голов, "Манчестер Юнайтед" – 145, "Ювентус" – 101, Португалию – 138.

Стоит отметить, что этот гол не помог Криштиану завоевать вожделенный трофей. "Аль-Наср" проиграл "Аль-Ахли" по пенальти (4:5). Основное время завершилось со счетом 2:2. Для "Аль-Ахли" это стал второй выигранный Суперкубок Саудовской Аравии в истории клуба.

Другие выдающиеся рекорды Роналду

Впервые в истории стал футболистом, который забивал голы на протяжении 24 лет подряд , начиная с 2002 года

, начиная с 2002 года Лучший бомбардир в истории футбола – по данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Роналду возглавляет как список по матчам, так и по голам за сборную Португали.

– по данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Роналду возглавляет как список по матчам, так и по голам за сборную Португали. Перешагнув отметку 1 млрд подписчиков в соцсетях (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Weibo и Kuaishou), он стал первым человеком в истории, кому это удалось.

в соцсетях (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Weibo и Kuaishou), он стал первым человеком в истории, кому это удалось. В 2022 году Роналду стал первым футболистом, набравшим 807 голов в официальных матчах за клубы и сборную, превзойдя легенду Йозефа Бицана.

за клубы и сборную, превзойдя легенду Йозефа Бицана. В Лиге чемпионов УЕФА он установил множество рекордов: лучший бомбардир в истории турнира, самый результативный ассистент, первый игрок с 100 голами в ЛЧ, рекорд по титулам лучшего бомбардира — шесть раз, и многие другие служебно выдающиеся достижения.

он установил множество рекордов: лучший бомбардир в истории турнира, самый результативный ассистент, первый игрок с 100 голами в ЛЧ, рекорд по титулам лучшего бомбардира — шесть раз, и многие другие служебно выдающиеся достижения. В сезоне-2016/17 стал рекордсменом по количеству голов за клуб в шесть подряд сезонов , забивая минимум 50 голов каждый сезон.

, забивая минимум 50 голов каждый сезон. В 2022 году оформил 60-й хет-трик в карьере (10 — за сборную), сделав лучший показатель среди действующих футболистов.

