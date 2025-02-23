Криштиану Роналду выложил фотографию с Усиком, подписав ее 5 словами

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал в соцсетях фото с абсолютным чемпионом мира WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком. Под снимком капитан сборной Португалии написал: "Рад снова видеть тебя, чемпион".

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Боксер и футболист встретились в Саудовской Аравии, где 22 февраля Усик присутствовал на боксерском вечере в Эр-Рияде. Украинец посетил арену "Аль-Насра", что дало возможность знаменитостям пообщаться.

На опубликованных кадрах Роналду и Усик тепло приветствуют друг друга, а на одном из фото украинец позирует в футболке житомирского "Полесья" с фамилией и номером 17.

Несколько дней назад Усик (23-0, 14 КО) спровоцировал волну шуток в интернете после того, как сфотографировался в форме футбольного клуба "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду. Украинец, прибывший в Эр-Рияд на вечер бокса Бивол - Бетербиев 2, решил посмотреть игру чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее Усик и Роналду уже пересекались на спортивных мероприятиях, и их встреча вновь привлекла внимание болельщиков.

В октябре 2023 года Александр стал одной из главных звезд на поединке в Эр-Рияде между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Камеры постоянно следили за украинским боксером, стараясь не упускать ни единой реакции титулованного супертяжа.

Перед Усиком сидел Криштиану Роналду, но к нему отношения организаторов было совсем другим.