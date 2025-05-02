Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев раскритиковал президента США Дональда Трампа, который назвал Америку победительницей обеих мировых войн. Ярый Z-патриот отметил, что его задевают такие слова главы Белого дома, которые ставят под сомнение попытки России единолично присвоить себе разгром гитлеровской Германии.

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Об этом Лебедев в припадке победобесия заявил в комментарии порталу Sport24. Бывший боксер, который нелепо осудил Александра Усика за его обращение к Трампу, уже сам дал оценку словам президента США, пригрозив ему "козырями нашего президента и нашей страны, которые мы еще не доставали".

"Задевают ли слова Трампа? Задевают так же, как и всех людей нашей страны. Уверен в этом. Думаю, это мнение у американцев не искоренить, раз их с самого начала так учили. Но убеждаю вас, и сам убежден: существует такая вещь как хроникальная съемка того времени. Их никуда не деть. Многие съемки еще засекречены – это козыри нашего президента и нашей страны, которые мы еще не доставали. Историю не изменить. Они могут попытаться, но есть доказательства и видеофиксация того времени – черно-белая хроникальная съемка, которая была трофейно захвачена у немцев", – сказал Лебедев.

Ранее этот россиянин, известный своим выходами на ринг в форме солдата десантных войск, к которым он никогда не имел отношения, вызвал смех прогибом перед диктатором Владимиром Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший боксер Денис Лебедев со словами "мы должны так делать" выразил готовность отправиться на войну против Украины и убивать ее защитников, так как это "задача президента".

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