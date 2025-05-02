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"Козыри Путина": экс-чемпион мира из РФ пригрозил Трампу "трофейно захваченным" видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,9 т.
'Козыри Путина': экс-чемпион мира из РФ пригрозил Трампу 'трофейно захваченным' видео

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев раскритиковал президента США Дональда Трампа, который назвал Америку победительницей обеих мировых войн. Ярый Z-патриот отметил, что его задевают такие слова главы Белого дома, которые ставят под сомнение попытки России единолично присвоить себе разгром гитлеровской Германии.

Видео дня

Об этом Лебедев в припадке победобесия заявил в комментарии порталу Sport24. Бывший боксер, который нелепо осудил Александра Усика за его обращение к Трампу, уже сам дал оценку словам президента США, пригрозив ему "козырями нашего президента и нашей страны, которые мы еще не доставали".

"Козыри Путина": экс-чемпион мира из РФ пригрозил Трампу "трофейно захваченным" видео
"Козыри Путина": экс-чемпион мира из РФ пригрозил Трампу "трофейно захваченным" видео

"Задевают ли слова Трампа? Задевают так же, как и всех людей нашей страны. Уверен в этом. Думаю, это мнение у американцев не искоренить, раз их с самого начала так учили. Но убеждаю вас, и сам убежден: существует такая вещь как хроникальная съемка того времени. Их никуда не деть. Многие съемки еще засекречены – это козыри нашего президента и нашей страны, которые мы еще не доставали. Историю не изменить. Они могут попытаться, но есть доказательства и видеофиксация того времени – черно-белая хроникальная съемка, которая была трофейно захвачена у немцев", – сказал Лебедев.

"Козыри Путина": экс-чемпион мира из РФ пригрозил Трампу "трофейно захваченным" видео

Ранее этот россиянин, известный своим выходами на ринг в форме солдата десантных войск, к которым он никогда не имел отношения, вызвал смех прогибом перед диктатором Владимиром Путина.

"Козыри Путина": экс-чемпион мира из РФ пригрозил Трампу "трофейно захваченным" видео

Как сообщал OBOZ.UA, бывший боксер Денис Лебедев со словами "мы должны так делать" выразил готовность отправиться на войну против Украины и убивать ее защитников, так как это "задача президента".

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