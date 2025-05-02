Трамп объявил США победителем в двух мировых войнах: на какие даты назначено празднование

Американский лидер Дональд Трамп объявил в Соединенных Штатах Америки 11 ноября и 8 мая Днями побед в двух мировых войнах. Речь идет о Первой мировой (1914-1918 гг.) и Второй мировой войне (1939-1945 гг.).

Видео дня

Республиканец заявил, что именно США являются победителем, потому что сделали в это гораздо больший вклад, чем любое другое государство. Об этом он написал 2 мая в соцсети TruthSocial.

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне", – заявил республиканец.

8 мая, когда в мире отмечают День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, Трамп переименовал в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября предложил праздновать День Победы в Первой мировой войне.

"Этим я переименовываю 8 мая. Мы выиграли обе войны, никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем – это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" – высказался президент США.

Отметим, что Вторая мировая война в Европе закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией нацистской Германии. В Азии война завершилась 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт о капитуляции на борту американского линкора "Миссури". Перед этим, 6 и 9 августа, США нанесли ядерные удары по стране: первую атомную бомбу американская авиация сбросила на город Хиросима, вторую – на Нагасаки.

На международном уровне 8 мая признано Днем памяти и примирения, посвященным памяти жертв этой войны. Он был утвержден Резолюцией ООН в 2004 году. Украина с 2024 года вместе со всем миром отмечает 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, с момента баллотирования на второй срок президентства и во время него Дональд Трамп 53 раза обещал "за 24 часа" закончить войну РФ против Украины. Недавно американский лидер признал, что это было "преувеличение" и заявил, якобы он говорил образно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!