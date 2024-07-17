Коноплянка объявил о завершении карьеры и рассказал, чем будет заниматься дальше

Знаменитый украинский футболист Евгений Коноплянка объявил о завершении профессиональной карьеры. Воспитанник "Днепр" решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет.

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Об этом сам Коноплянка заявил в обращении на своей странице в социальной сети Instagram. Полузащитник признался, что футбол стал для него не просто игрой или спортом.

"Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить, находясь на футбольном поле. Но сегодня я должен сообщить вам, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому благодарю всех, кто прошел со мной этот путь, всех, кто разделял со мной радость побед и горечь поражений, всех, кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его", – сказал Коноплянка.

Он также добавил, что далее будет заниматься скаутинговой работой, а также развитием киберспорта. "Я стал основателем двух крутых проектов, которые, надеюсь, заинтересуют и вас! Скаутское агентство для футболистов, которое мы основали совместно с Романом Зозулей. Место, где мы будем помогать молодым талантливым парнем осуществлять свои мечты. Киберспортивная организация. Место, где я буду осуществлять свою мечту, ведь я очень давно и горячо люблю компьютерные игры", – подчеркнул Евгений.

За свою карьеру Коноплянка защищал цвета "Днепра", "Севильи", "Шальке", "Шахтера", "Краковии" и "Клужа". Он один раз становился чемпионом Украины, выигрывал Лигу Европы и дважды – Суперкубок УЕФА. В активе уроженца Кировограда (ныне – Кропивницкий) 87 матчей в составе сборной Украины, за которую он провел 21 гол.

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