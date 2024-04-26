'Конец его карьеры': в команде Усика сделали категоричное заявление о бое с Фьюри

Спортивный директор Usyk Team Сергей Лапин-младший подверг сомнению рассечение Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), которое привело к срыву боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО) 17 февраля. Представитель команды нашего чемпиона предположил, что травма могла быть подстроена.

Об этом Лапин-младший заявил в интервью порталу Чемпион. Бывший боксер также отметил, что любые психологические игры Цыганского короля, как называют британского чемпиона мира, не помогут ему одолеть Усика в поединке за все пояса супертяжелого дивизиона 18 мая.

"Травма Фьюри? Версий было на самом деле много. Одна из них – "сечка" могла быть сделана хирургическим путем". Но в любом случае, надеюсь, Фьюри понимает, что эти игры ему точно не идут на пользу. И Александр Усик – это конец его карьеры! Мне сложно прогнозировать бой, потому что я являюсь предвзятой стороной и вижу только победу Александра Усика. Знаю точно, что поединок будет сложным для обоих, но вероятным результатом является досрочная победа Саши. Все увидим в бою. Чемпионские пояса приедут в Украину!" – сказал Сергей.

Накануне был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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