"Команда остановила": Костюк снялась с Wimbledon после выхода в четвертьфинал, отказавшись играть в парном разряде

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с парного разряда на Открытом чемпионате Великобритании Wimbledon-2026. Наша соотечественница стартовала в Лондоне в дуэте с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе, однако после выхода в четвертьфинал в индивидуальном турнире решила отказаться от дальнейшей игры.

Видео дня

Об этом сама Костюк рассказал в интервью "Суспильне Спорт". Марта должна была выйти с Русе на корт вечером 6 июля против девятых сеяных австралийки Эллен Перес и голландки Деми Схурс, но команда украинки уговорила нашу теннисистку сосредоточиться на одиночке.

"У меня с самого утра были проблемы с животом, и в целом это всегда так бывает на турнирах. Я очень мало ем. Сразу скажу, что ем столько, сколько могу. Это, конечно, в такую жару не помогло. Я была готова выйти играть, но вся команда меня остановила – все-таки одиночный разряд в приоритете. И даже если бы не было такой жары, возможно, я бы вышла на корт, но это очень тяжело", – прокомментировала киевлянка.

Любопытно, что 4 июля Марта добыла две победы за день на лондонских кортах. Отметим, что в четвертьфинале Wimbledon-2026 Костюк сыграет с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини, которая занимает текущее 15-е место в мировом рейтинге. Поединок состоится 8 июля и начнется не раньше 15:00.

Как сообщал OBOZ.UA, лучшая теннисистка мира Арина Соболенко из Беларуси сенсационно вылетела с Wimbledon-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!