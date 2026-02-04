УкраїнськаУКР
Украинский музыкант не смог поехать на "Грэмми 2026" по приглашению мировой звезды

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,6 т.
Украинский музыкант и саундпродюсер M1SHKA рассказал, что не смог попасть на церемонию вручения премии "Грэмми 2026", хотя и получил приглашение от пуэрториканского рэпера Bad Bunny. Дело в том, что исполнителя позвали на торжественное мероприятие чуть более чем за две недели до проведения, поэтому он физически не успел оформить необходимые документы для пересечения границы в условиях войны.

Несколько похожий опыт M1SHKA пережил и в 2023 году, когда не поехал на награждение из-за службы в рядах Вооруженных сил Украины. Как поделился музыкант в своем Instagram, такая ситуация вызывает у него отчаяние, ведь россияне активно пользуются тем, что талантливые украинцы не всегда могут посещать важные события из-за сложной ситуации на Родине.

"У меня есть "Грэмми" за работу над альбомом Motomami Rosalía. В 2023 я был в Украине: война, служба – и выезд был невозможен. В этом году история повторилась: 16 января меня пригласила команда Bad Bunny, а церемония – 1 февраля. Для мира это "спонтанно". Для украинца – часто просто нереально успеть с документами и разрешениями", – отметил саундпродюсер.

По словам M1SHKA, об Украине часто говорят на международной арене, однако нашим деятелям культуры гораздо сложнее физически присутствовать на церемонии, чем сделать впечатляющую работу. К сожалению, это играет на руку врагу: "Не хочется чтобы россияне пользовались возможностями, которые мы пропускаем".

Стоит отметить, что Bad Bunny стал настоящим триумфатором "Грэмми 2026". Он одержал победу в номинации "Лучший альбом года" за музыкальный сборник Debi Tirar Mas Fotos. Это первая испаноязычная работа за всю историю существования премии, которая была удостоена высокой награды. К созданию альбома был причастен и M1SHKA. Рэпер также победил в номинациях "Лучшее мировое музыкальное выступление" и "Лучший альбом городской музыки".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, свою победную речь Bad Bunny использовал, чтобы раскритиковать иммиграционную политику администрации Дональда Трампа. Рэпер подчеркнул, что все люди, которые переехали в США из других стран, не являются "дикарями или животными", а также призвал бороться за справедливость через солидарность.

