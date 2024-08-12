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Когда следующие летние Олимпийские игры: дата и место проведения

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
2,6 т.
Когда следующие летние Олимпийские игры: дата и место проведения

Накануне в Париже завершились тридцать третьи по счету летние Олимпийские игры. Соревнования в медальном зачете выиграла команда США, которая добыла 40 золотых медалей и за счет большего количества серебряных наград опередила сборную Китая.

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Именно американцы будут хозяевами следующей Олимпиады, которая состоится летом 2028 года. Игры в третий раз в своей истории примет Лос-Анджелес. Соревнования пройдут с 14 по 30 июля. Ожидается, что спортсмены выступят в 35 дисциплинах.

Когда следующие летние Олимпийские игры: дата и место проведения
Когда следующие летние Олимпийские игры: дата и место проведения

Ранее Лос-Анджелес был столицей ОИ в 1932 и 1984 годах. Для США эта Олимпиада станет пятой летней и девятой в целом. В последний раз главный летний турнир четырехлетия гостил в Америке в 1996 году в Атланте. Те Игры на летних соревнованиях были первыми в истории независимой Украины, которая тогда добыла 23 награды, включая девять золотых.

Когда следующие летние Олимпийские игры: дата и место проведения
Когда следующие летние Олимпийские игры: дата и место проведения

Интересно, что за два года до этого столица будущих Игр будет одним из принимающих городов чемпионата мира по футболу, который в 2026 году состоится на полях США, Мексики и Канады.

Как сообщал OBOZ.UA, Олимпийские игры 2024 года в Париже завершились впечатляющим достижением США в женском баскетболе.

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