Когда следующие летние Олимпийские игры: дата и место проведения

Накануне в Париже завершились тридцать третьи по счету летние Олимпийские игры. Соревнования в медальном зачете выиграла команда США, которая добыла 40 золотых медалей и за счет большего количества серебряных наград опередила сборную Китая.

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Именно американцы будут хозяевами следующей Олимпиады, которая состоится летом 2028 года. Игры в третий раз в своей истории примет Лос-Анджелес. Соревнования пройдут с 14 по 30 июля. Ожидается, что спортсмены выступят в 35 дисциплинах.

Ранее Лос-Анджелес был столицей ОИ в 1932 и 1984 годах. Для США эта Олимпиада станет пятой летней и девятой в целом. В последний раз главный летний турнир четырехлетия гостил в Америке в 1996 году в Атланте. Те Игры на летних соревнованиях были первыми в истории независимой Украины, которая тогда добыла 23 награды, включая девять золотых.

Интересно, что за два года до этого столица будущих Игр будет одним из принимающих городов чемпионата мира по футболу, который в 2026 году состоится на полях США, Мексики и Канады.

Как сообщал OBOZ.UA, Олимпийские игры 2024 года в Париже завершились впечатляющим достижением США в женском баскетболе.

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