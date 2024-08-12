8-е 'золото' подряд: Олимпиада-2024 завершилась впечатляющим достижением. Видео

Женская сборная США по баскетболу обновила свое уникальное достижение по количеству золотых медалей на Олимпийских играх. "Звездно-полосатые", обыграв в финале Парижа-2024 хозяек соревнований француженок, стали 10-кратными победительницами турнира, а также в восьмой раз подряд триумфовали на ОИ.

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Правда, на этот раз американкам пришлось серьезно понервничать, ведь команду Франции они обыграли всего в одно очко – 67:66. Интрига в этом противостоянии жила на протяжении всего поединка, подарив зрителям одно из самых невероятных событий Игр-2024.

В игре постоянно менялся лидер. В какой-то момент девушкам из США удалось уйти в отрыв на восемь пунктов, но они тут же пропустили рывок соперниц 10:0.

В концовке встречи все решила более уверенная игра американок под щитом. Забрав несколько важных подборов, они все же сломили сопротивление соперниц. Интересно, что эта победа позволила Америке выиграть медальный зачет Игр-2024, так как именно баскетболистки разыгрывали последний комплект наград в Париже.

США вновь доказали свою доминацию в женском баскетболе. За всю историю олимпийского турнира с 1976 когда они пропустили лишь два финала – 1980 в Москве из-за бойкота и 1992 в Барселоне. "Золото" завоевывали всего три сборные – вместе с американками это делали команды СССР и СНГ.

Как сообщал OBOZ.UA, в драматичном финале между сборными США и Франции определился победитель мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024.

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