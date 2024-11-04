Когда и во сколько 'Реал' – 'Милан': где смотреть матч Лиги чемпионов

Испанский "Реал" и итальянский "Милан" встретятся в одном из наиболее статусных матчей четвертого тура основного розыгрыша обновленной Лиги чемпионов. Две самые титулованные команды в истории турнира сойдутся в очном противостоянии во вторник, 5 ноября.

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Встречу принимает легендарный стадион "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Явными фаворитами встречи считаются хозяева поля. Ставки на победу "Реала", цвета которого защищает вратарь сборной Украины Андрей Лунин, принимаются с коэффициентом 1,44. Ничья оценивается котировкой 4,75. А показатели на успех итальянцев достигают уровня 7,00.

Интересно, что в противостоянии друг с другом у команд полный паритет – по шесть побед при трех ничьих. А вот в последний раз "Реал" и "Милан" встречались ровно 14 лет назад. Тогда на групповом этапе ЛЧ "Реал" победил дома 2:0 и сыграл вничью в Милане 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе мадридский "Реал" спровоцировал громкий скандал, бойкотировав церемонию вручения "Золотого мяча".

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