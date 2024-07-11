Когда и во сколько финал Евро-2024: кто играет в решающем матче турнира

На чемпионате Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии, осталось сыграть всего один поединок. Накануне сборная Англии в скандальном и драматичном противостоянии переиграла команду Нидерландов и стала соперником Испании в финальном матче.

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КОГДА ФИНАЛ ЕВРО-2024

Решающая игра соревнований состоится на Олимпийском стадионе в Берлине. Дата финального матча континентального первенства – воскресенье, 14 июля.

ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЕВРО-2024

Поединок в столице Германии начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Англия

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЕВРО-2024

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, прямой эфир из Берлина бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.

ВСЕ ФИНАЛЫ ЕВРО

Испания и Англия впервые сойдутся в финальном поединке чемпионата Европы. Для британцев это второй подряд поединок за трофей.

1960: СССР – Югославия – 2:1 (доп. время)

1964: Испания – СССР – 2:1

1968: Италия – Югославия – 1:1

Переигровка 1968: Италия – Югославия – 2:0

1972: ФРГ – СССР – 3:0

1976: Чехословакия – ФРГ – 2:2 (пен. 5:3)

1980: Бельгия – ФРГ – 1:2

1984: Франция – Испания – 2:0

1988: СССР – Нидерланды – 0:2

1992: Дания – Германия – 2:0

1996: Чехия – Германия – 1:2 (доп. время)

2000: Франция – Италия – 2:1 (доп. время)

2004: Португалия – Греция – 0:1

2008: Германия – Испания – 0:1

2012: Испания – Италия – 4:0

2016: Португалия – Франция – 1:0 (доп. время)

2020: Италия – Англия – 1:1 (пен. 3:2)

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Испании установила невероятное достижение чемпионатов Европы по футболу в полуфинале первенства-2024 с Францией.

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