Когда и во сколько финал Евро-2024: кто играет в решающем матче турнира
На чемпионате Европы по футболу, который в эти дни проходит в Германии, осталось сыграть всего один поединок. Накануне сборная Англии в скандальном и драматичном противостоянии переиграла команду Нидерландов и стала соперником Испании в финальном матче.
КОГДА ФИНАЛ ЕВРО-2024
Решающая игра соревнований состоится на Олимпийском стадионе в Берлине. Дата финального матча континентального первенства – воскресенье, 14 июля.
ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЕВРО-2024
Поединок в столице Германии начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Англия
ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЕВРО-2024
Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.
Кроме того, прямой эфир из Берлина бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2.
ВСЕ ФИНАЛЫ ЕВРО
Испания и Англия впервые сойдутся в финальном поединке чемпионата Европы. Для британцев это второй подряд поединок за трофей.
1960: СССР – Югославия – 2:1 (доп. время)
1964: Испания – СССР – 2:1
1968: Италия – Югославия – 1:1
Переигровка 1968: Италия – Югославия – 2:0
1972: ФРГ – СССР – 3:0
1976: Чехословакия – ФРГ – 2:2 (пен. 5:3)
1980: Бельгия – ФРГ – 1:2
1984: Франция – Испания – 2:0
1988: СССР – Нидерланды – 0:2
1992: Дания – Германия – 2:0
1996: Чехия – Германия – 1:2 (доп. время)
2000: Франция – Италия – 2:1 (доп. время)
2004: Португалия – Греция – 0:1
2008: Германия – Испания – 0:1
2012: Испания – Италия – 4:0
2016: Португалия – Франция – 1:0 (доп. время)
2020: Италия – Англия – 1:1 (пен. 3:2)
Как сообщал OBOZ.UA, сборная Испании установила невероятное достижение чемпионатов Европы по футболу в полуфинале первенства-2024 с Францией.
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