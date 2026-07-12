Впервые в истории! С уникальным результатом определились все полуфиналисты ЧМ-2026

Франция, Испания, Англия и Аргентина продолжат борьбу за титул чемпионов мира по футболу. Это первый случай в истории, когда в полуфиналах ЧМ оказались сразу четыре лучшие команды рейтинга ФИФА.

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Последними участниками полуфиналов стали Англия и Аргентина, которые 12 июля преодолели четвертьфинальный барьер только в дополнительное время.

Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0 в Бостоне. Победу французам принесли голы Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле.

Испания в напряженном матче победила Бельгию 2:1. После обмена голами между Фабианом Руисом и Шарлем Де Кетеларе решающий мяч на 88-й минуте забил Микель Мерино.

Англия одолела Норвегию со счетом 2:1 в дополнительное время. Норвежцы вышли вперед после удара Андреаса Шельдерупа, однако Джуд Беллингем сначала восстановил равновесие, а затем на 93-й минуте овертайма принес своей команде путевку в полуфинал.

Аргентина также добилась победы в дополнительное время, переиграв Швейцарию 3:1. Алексис Мак Аллистер открыл счет после передачи Лионеля Месси, однако Дан Ндойе восстановил равновесие. После удаления Бреля Эмболо аргентинцы реализовали численное преимущество: в экстра-таймах отличились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.

Полуфинальные матчи состоятся 14 и 15 июля. Франция сыграет с Испанией на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне, а Англия встретится с Аргентиной на Mercedes-Benz Stadium в Атланте.

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