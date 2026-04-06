Когда чемпионат мира по футболу 2026: дата открытия и финала, список участников и состав групп

Накануне матчами плей-офф завершился отборочный турнир к чемпионату мира по футболу 2026 года. Были определены все участники самого ожидаемого турнира года, который станет рекордным как по составу участников, так и по количеству сыгранных поединков.

КТО ПРИНИМАЕТ ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала хозяев турнира в июне 2018 гола. Первенство планеты было решено отдать США, Мексике и Канады.

КАКИЕ ГОРОДА ПРИНИМАЮТ ЧМ

Поединки соревнований примут 16 городов: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все – Мексика), Торонто, Ванкувер (оба – Канада), Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все – США).

КОГДА ПРОЙДЕТ ЧМ ПО ФУТБОЛУ

Матч-открытие чемпионата состоится 11 июня 2026 года. Финал турнира, в котором определится сильнейшая сборная планеты, запланирован на 19 июля.

КАКОЙ ФОРМАТ ЧМ-2026

Впервые в истории в чемпионате мира примут участие сразу 48 команд. Они были разбиты на 12 групп по четыре сборные. В 1/16 финала попадут по два лучших коллектива каждого из квартетов, а также восемь сильнейших среди занявших третьи места.

КТО УЧАСТНИКИ ЧМ-2026 ПО ФУТБОЛУ

Европа (УЕФА, 16 команд): Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Нидерланды, Германия, Бельгия, Англия, Австрия, Швейцария, Испания, Шотландия, Щвеция, Турция, Чехия, Босния и Герцеговина.

Северная и Центральная Америка (КОНКАКАФ, 6): США, Мексика, Канада (все – хозяева), Гаити, Панама, Кюрасао.

Южная Америка (КОНМЕБОЛ, 6): Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай.

Азия (АФК, 9): Австралия, Иран, Ирак, Япония, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Узбекистан.

Африка (КАФ, 10): Алжир, Кабо-Верде, ДР Конго, Египет, Гана, Кот-д'Ивуар, Марокко, Сенегал, Южная Африка, Тунис.

Океания (ОФК, 1): Новая Зеландия.

ИГРАЕТ ЛИ УКРАИНА НА ЧМ-2026

Сборная Украины не смогла пробиться на мундиаль. Наша команда проиграла плей-офф квалификации Швеции, которая затем выбила Польшу и вышла на первенство.

ГРУППЫ ЧМ

Группа А: Мексика, Республика Корея, ЮАР, Чехия.

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Босния и Герцеговина.

Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити.

Группа D: США, Австралия, Парагвай, Турция.

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Кюрасао.

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Швеция.

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак.

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания.

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан и ДР Конго.

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана.

КТО ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ

Сборная Аргентины является победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре. В грандиозном финале "небесно-голубые" в серии пенальти обыграли Францию (основное и дополнительное время – 3:3).

