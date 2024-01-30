Клаусула 100 млн евро! Футболист сборной Украины, которого окрестили 'новой жемчужиной', определился с клубом

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков подпишет новый контракт с донецким "Шахтером", сообщает у себя в социальной сети Х (бывшая Twitter) инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, соглашении рассчитано до 2029 года. Оно будет содержать клаусулу в размере 100+ миллионов евро.

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Для справки: клаусула - определенная сумма отступных за игрока, при выплате которой, владеющий правами на футболиста клуб не имеет права препятствовать его переходу в другую команду.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 декабря появилась информация, что Судакова в зимнее трансферное окно собирается купить "Ювентус". "Бьянконери" якобы были готовы отдать за 21-летнего игрока сборной Украины 25 млн евро. Также туринцы готовы были арендовать Судакова с правом выкупа.

Украинец в текущем сезоне во всех турнирах сыграл в 18 матчах за "Шахтер", забив 3 гола и сделав 1 ассист.

Осенью этого года Фабрицио Романо, комментируя дебютный гол Судакова в Лиге чемпионов, назвал Георгия "новой жемчужиной "Шахтера".

Напомним, что Судаков родился в 2002 году в Брянке, Луганской области. В сезоне 2018/19 дебютировал в чемпионате Украины среди юношеских команд, а в следующем сезоне — в молодёжном первенстве страны.

Дебют в чемпионате Украины состоялся 24 октября 2020 года в матче против полтавской "Ворсклы" (1:1). Первый гол за "Шахтер" в чемпионате Украины забил 30 октября 2020 года в домашнем матче против Мариуполя (4:1).

В сезоне 2022/23 Судаков провёл 39 матчей на клубном уровне, забив 5 голов и отдав 11 результативных передач. Сыграл все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23, отдав два результативных паса, а также попал в топ-40 молодых талантов года по версии УЕФА.

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