Китай дисквалифицировали перед домашними трибунами, отдав медаль Украине на Всемирных играх-2025

Мужская сборная Украины стала обладателем "серебра" в эстафете 4×50 метров в моноласте на Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду. Украинцы Сергей Смищенко, Александр Кузьменко, Давид Елисеев и Алексей Захаров показали время 1.00,26 и финишировали третьими, однако поднялись на второе место после дисквалификации команды Китая.

Видео дня

Победу с мировым рекордом (59,35 секунды) оформила сборная Германии.Это уже 14-я медаль Украины на нынешних Играх.

Украинские традиции в подводном спорте

Подводное плавание представлено на Всемирных играх с 1981 года, и украинские спортсмены стабильно входят в число лидеров дисциплины. В разные годы сборная брала награды в эстафетах, а также в индивидуальных заплывах, в том числе благодаря Яне Трофимец, Маргарите Артюшенко и другим лидерам.

Позиции Украины в медальном зачёте

С учётом результатов Чэнду в истории Всемирных игр Украина имеет 58 золотых, 59 серебряных и 54 бронзовых медали, занимая 9-е место в общем историческом рейтинге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!