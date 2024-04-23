'Киев-Баскет' завоевал 'бронзу' Суперлиги Favbet

Столичный "Киев-Баскет" одержал победу во втором матче бронзовой серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, победив в Черкассах местные "Черкаськи Мавпы" (110:90). Команда Дмитрия Забирченко выиграла серию со счетом 2-0 и завоевала бронзу национального первенства.

Киевляне уверенно и результативно начали игру, повторив рекорд сезона по очкам за половину – 61 балл. Черкаськи Мавпы дали слишком много свободы сопернику в нападении и отпустили киевлян на очень ощутимую дистанцию. После большого перерыва Киев-Баскет удержал солидный гандикап и довел второй матч бронзовой серии до уверенной победы со счетом 110:90.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Киев-Баскета Павел Буренко, в активе которого 27 очков, 9 передач и 3 подбора (РЭ 32). 25 очков у киевлян в актив записал Брентли Байнум, а в активе Вадима Заплотинского дабл-дабл — 21 очко + 11 подборов (РЭ 28).

У черкасчан в заключительной игре сезона лучшим стал американский защитник Эрик Бун, у которого 21 очко и 8 преедач (РЭ 26).

Суперлига. Бронзовая серия, матч №2

Черкассы, ПС Будивельник

Черкаськи Мавпы - Киев-Баскет 90:110 (20:33, 19:28, 31:24, 20:25)

Мавпы : Бун 21 + 8 передач + 2 блок-шота, Далкорт 11, Кузнецов 11, Агафонов 8 + 7 подборов + 6 передач, Новиков 0 - старт, Тишенко 18, Марченко 12, Руслов 7, Назаренко 2, Фесун 0, Упир 0

Киев-Баскет: Буренко 27 + 9 передач + 3 подбора, Байнум 25 + 9 подборов + 3 передачи, Заплотинский 21 + 11 подборов, Кошеватский 19 + 5 подборов + 5 передач, Зайцев 0 — старт, Кисильчук 9, Стародуб 3, Фреш Стаханов 3, Когут 2, Кожа 1, Юрченко 0, Иванов 0