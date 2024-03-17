'Киев-Баскет' выиграл у 'Запорожья' битву за третье место в Суперлиге Favbet

В воскресенье, 17 марта, в чемпионате Украины по баскетболу проходят очередные матчи регулярного сезона Суперлиги Favbet. В столичном бабле "Киев-Баскет" одержал победу над "Запорожьем" со счетом 77:65.

Эта победа позволила Киев-Баскету обойти Запорожье в турнирной таблице, имея преимущество по личным встречам при равном количестве побед и поражений.

Что касается матча, то Киев-Баскет большинство времени был впереди, но в первых трех четвертях Запорожья не отпускало соперника больше, чем на 6 очков и трижды запорожцы выходили вперед. Ключевой стала четвертая четверть, которую Киев-Баскет выиграл 22:14, впервые в матче доведя свое преимущество до двузначного и удержав его.

У хозяев Павел Буренко набрал рекордные в карьере 35 очков, добавив в 8 пилбираний. Вадим Заплотинский отличился 9 очками, 8 подборами и 8 блокшотами, а Брентли Байнум набрал 16 очков. В Запорожье самым результативным с 16 очками стал Максим Никитин.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет - Запорожье 77:65 (21:16, 16:22, 18:13, 22:14)

Киев-Баскет: Кошеватский 10+6 подборов + 5 передач, Когут 2, Буренко 35+8 подборов – 5 потерь, Заплотинский 9+8 подборов, Байнум 16+6 подборов – старт; Зайцев 5, Кожа 0, Юрченко 0, Кисильчук 0, Стародуб 0, Фреш-Стаханов 0

Запорожье: Быков 14, Хохоник 12+9 передач, Никитин 16+6 подборов, Кабанов 6, Морозов 11+5 подборов – старт; Джерихов 3, Холод 3, Буц 0, Покоенко 0, Величко 0, Дмитренко 0