'Киев-Баскет' во второй раз победил 'Запорожье' и вышел в полуфинал Суперлиги GGBET

"Киев-Баскет" выиграл второй матч серии 1/4 финала плейоф Суперлиги GGBET, одолев "Запорожье" со счетом 75:64. Столичный клуб вышел в полуфинал, где сыграет против "Харьковских Соколов".

После близкой первой четверти "Киев-Баскет" сделал рывок во второй десятиминутке, развив преимущество в третьей четверти до 20 очков. Запорожью удалось отыграть 16 очков отставания, но не удалось достать киевлян. Команда Дмитрия Забирченко удержала преимущество в счете и довела матч до победы.

"Киев-Баскет" имел лучшие бросковые показатели и выиграл подборы. Лучшим у победителей стал разыгрывающий Егор Сушкин, у которого 19 очков, 7 подборов, 4 передачи и 4 перехвата (РЕ 18). В частности Сушкин попал важные броски в клатче игры. Также стоит отметить Рафаэля Колаволе, который стал икс-фактором киевлян: выйдя со скамейки защитник набрал 19 очков, реализовав 6 из 7 бросков с игры (3/3 трехочковых) – РЕ 20. У "Запорожья" лучшим был Илья Лищина, у которого 17 очков и 6 подборов (РЕ 20).

Первый матч полуфинальной серии между "Харьковскими Соколами" и "Киев-Баскетом" состоится 15 апреля в 13:00.

Плей-офф Суперлиги GGBET. 1/4 финала

Киев, ДС "Венето"

"Запорожье" – "Киев-Баскет" 64:75 (15:18, 11:24, 26:17, 12:16)

