'Киев-Баскет' в гостях победил 'Старый Луцк' в Суперлиге Favbet

В Луцке завершился матч регулярного чемпионата Суперлиги между командами Старый Луцк и Киев-Баскет. Счет 70:96 в пользу гостей.

Видео дня

Команды начали игру в спокойном темпе, где определить явного фаворита матча было непросто. Однако при счете 11:12 Киев-Баскет совершил рывок 17-2, который обеспечил киевлянам комфортное преимущество. Денис Клевзуник двухочковыми, а Артем Романица двумя точными дальними бросками создали серьезные проблемы для хозяев.

Старт второй четверти лучше удался Старому Луцку, который сумел сократить отставание с 12 очков до 8, воспользовавшись заменами стартовой пятерки киевлян. Однако как только Сушкин, Бублик, Клевзуник и Сандул вернулись на площадку, все вернулось на свои места. Киевляне держали приличный показатель реализации бросков с игры – по ходу второй четверти он составлял 60%.

Старый Луцк возлагал надежды на третью четверть, но подопечные Мусиенко провалили этот игровой отрезок. Киевляне спокойно набирали очки и блокировали атаки соперника. За секунду до сирены на последний перерыв счет третьей четверти был 24:7 в пользу Киев-Баскета. Слабым утешением для хозяев стал баззер Третьяка.

На последнюю десятиминутку команды выходили при счете 79:47. Старый Луцк проявил характер и начал сокращать отставание. Очень старался Святослав Товкач, который каждый раз оказывался в завершающей стадии атаки. У киевлян в ответ проявил успешные атакующие навыки Ярослав Карпюк. Однако вернуть интригу в матч волынские баскетболисты уже не смогли – 96:70 в пользу гостей в итоге.

Защитник Киев-Баскет Егор Сушкин набрал 10 очков, добавил к ним 11 передач и 7 подборов. Лучшим у волынской команды стал Святослав Товкач, в активе которого 17 очков.

Следующие матчи эти команды проведут в воскресенье. В 15:00 Киев-Баскет сыграет с Прикарпатьем-Говерлой, а Старый Луцк сойдется в противостоянии с Ривне-ОШВСМ в 18:00.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Старый Луцк (Луцк) – Киев-Баскет (Киев) 70:96 (19:31, 18:24, 10:24, 23:17)

Старый Луцк: Горобченко 14 + 5 передач, Томпсон 7, Николайчук 6 + 6 подборов, Дюпин 8 + 4 подбора, Лесик 0 – старт; Товкач 19 + 4 подбора, Третьяк 9 + 4 подбора + 4 передачи, Петренко 3, Троцик 0, Тимощук 0.

Киев-Баскет: Сушкин 10 + 11 передач + 7 подборов, Клевзуник 17 + 4 подбора, Бублик 20, Смитюх 4, Сандул 4 + 8 подборов + 5 передач, – старт; Романица 15, Карпюк 14 + 8 подборов, Мочалов 5, Колаволе 4, Малич 3, Мануйлик 0, Рыжков 0.